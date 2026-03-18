Τρεις συγκεντρώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη

Τρεις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας είναι προγραμματισμένες για σήμερα Τετάρτη 18 Μαρτίου στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, νοσοκομειακοί γιατροί θα συγκεντρωθούν έξω από το νοσοκομείο Ιπποκρατείο στις 10:00 στο πλαίσιο της πανελλαδικές απεργίας της ΟΕΝΓΕ για το μισθολόγιο και την υποστελέχωση.

Επίσης, εκπαιδευτικοί του ΣΕΠΕ θα συγκεντρωθούν στις 13:30 έξω από την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Δυτικής Θεσσαλονίκης για να διαμαρτυρηθούν για τις αξιολογήσεις και τις πειθαρχικές διώξεις συναδέλφων τους.

Τέλος, θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση, μετά από διαδικτυακό κάλεσμα, στις 19:00, έξω από κατάστημα με είδη ψιλικών στη συμβολή των οδών Παπαναστασίου και Κωνσταντινουπόλεως για τις εργασιακές συνθήκες.

