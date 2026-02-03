Τρεις συγκεντρώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη

Τρεις συγκεντρώσεις είναι προγραμματισμένες για σήμερα στη Θεσσαλονίκη.

Στις 09:00, άτομα του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου θα πραγματοποιήσουν έξω από τα Δικαστήρια συγκέντρωση αλληλεγγύης στους συλληφθέντες από την ένταση του Σαββάτου στην Καμάρα.

Στις 12:30, ΑΔΕΔΥ και ΕΔΟΘ καλούν σε συγκέντρωση έξω από το ΥΜΑΘ με αίτημα την επαναφορά 13ου και 14ου μισθού.

Στις 19:00, εργατικά σωματεία θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο άγαλμα Βενιζέλου για το εργατικό δυστύχημα στη Βιολάντα.