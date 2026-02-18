MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τρεις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας σήμερα στη Θεσσαλονίκη

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Τρεις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας είναι προγραμματισμένες για σήμερα στη Θεσσαλονίκη.

Στις 11:00, ιδιοκτήτες ταξί θα συγκεντρωθούν με τα οχήματά τους στο Paok Sports Arena. Από εκεί θα πραγματοποιήσουν μηχανοκίνητη πορεία προς το αεροδρόμιο αλλά και τα γραφεία της ΝΔ στον Βαρδάρη.

Στις 11:30, άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στα γραφεία της επιθεώρησης εργασίας στην οδό Μητροπόλεως.

Στις 13:30, εκπαιδευτικοί θα συγκεντρωθούν στο άγαλμα Βενιζέλου αντιδρώντας για διώξεις και πειθαρχικά σε εκπαιδευτικούς.

Θεσσαλονίκη

