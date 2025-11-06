Τρεις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας σήμερα στη Θεσσαλονίκη
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Τρεις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας είναι προγραμματισμένες για σήμερα, Πέμπτη, στη Θεσσαλονίκη.
Στις 9:00 σωματεία και φορείς που πρόσκεινται στο ΠΑΜΕ θα συγκεντρωθούν στο ΥΜΑΘ για το νέο φορολογικό.
Στις 11:00 νοσοκομειακοί ιατροί θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση στο ΥΜΑΘ για θέματα του κλάδου τους.
Στις 12:00 φοιτητές, μαθητές και μέλη του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου θα συγκεντρωθούν στο άγαλμα Βενιζέλου προκειμένου να διαδηλώσουν για πτυχία, δωρεάν σπουδές και να εκφράσουν την διαμαρτυρία τους για τις διαγραφές φοιτητών.