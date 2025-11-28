Τράπεζες: Δυσλειτουργίες στα συστήματα e-banking – Ο λόγος που προκλήθηκε το πρόβλημα

Προβλήματα αντιμετώπισαν αρκετοί πολίτες στα συστήματα των τραπεζών, ιδιαίτερα στο e-banking, τις τελευταίες ώρες καθώς σήμερα (28.11.2025) λόγω Black Friday οι διαδικτυακές αγορές αντιμετώπισαν πρόβλημα λόγω μεγάλου όγκου συναλλαγών.

Η μέρα είναι αρκετά δύσκολη μιας και ο όγκος συναλλαγών που έπρεπε να γίνει σήμερα την τελευταία εργάσιμη του μήνα (καταβολή μισθών, επιδόματα, και Black Friday) προκάλεσαν σήμερα “black out” στα συστήματα των τραπεζών.

Τραπεζικά στελέχη υποστηρίζουν ότι ο κακός καιρός απέτρεψε τους καταναλωτές από το μεταβούν στα φυσικά καταστήματα με αποτέλεσμα να υπάρξει έκρηξη ηλεκτρονικών συναλλαγών.