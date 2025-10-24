MENOY

Τρανς γυναίκα δεν μπορεί να κλείσει ραντεβού για εξέταση προστάτη σε δημόσιο νοσοκομείο

Τρανς γυναίκα προσπαθεί, αλλά δεν μπορεί να κλείσει ραντεβού σε δημόσιο νοσοκομείο για εξέταση προστάτη. Όπως καταγγέλλει στην εκπομπή «Πρωινό» του Γιώργου Λιάγκα έχοντας πλέον ταυτότητα με όνομα γυναίκας, το πρόβλημα είναι ότι, για ιατρικούς λόγους, στη φυλομετάβαση δεν αφαιρέθηκε ο αδένας του προστάτη.

Επειδή είναι πάνω από 40 ετών, θέλησε να κάνει εξετάσεις για προστάτη, παρότι είναι πλέον γυναίκα.

Η τρανς γυναίκα, μπαίνοντας στη σχετική πλατφόρμα, δεν είχε τη δυνατότητα να κλείσει να κάνει τις εξετάσεις, αναφέρει το ρεπορτάζ της εκπομπής.

«Η Ελλάδα προχωράει, κατοχυρώνει κάποια δικαιώματα στα τρανς άτομα. Βλέπουμε ωστόσο στην καθημερινότητα ότι υπάρχουν κάποιες τρύπες σε αυτούς τους νόμους. Λειτουργούν κακοποιητικά στην ψυχολογία μας. Εγώ αντιμετωπίζω το άλλο: ότι ναι μεν συνταγογραφείται το αντιανδρογόνο – είναι αυτό που ρίχνει την τεστοστερόνη- και πληρώνεις μια συμμετοχή, από την άλλη τα οιστρογόνα τα οποία τα παίρνεις σε μεγάλη ποσότητα, αυτά δεν συνταγογραφούνται γιατί αφορούν μήτρα, την οποία δεν φέρω και επειδή το όνομα στην ταυτότητα είναι ανδρικό, δεν γράφεται αυτό το χάπι», δήλωσε στην εκπομπή η τρανς ηθοποιός και χορογράφος, Μελίνα Νάτσιου.

