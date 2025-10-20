MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τραγωδία στον Βόλο: Νεκρός 68χρονος σε λαϊκή αγορά – Κατέρρευσε μπροστά στα μάτια παραγωγών και καταναλωτών

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Συναγερμός σήμανε στο Τμήμα Επειγόντων του Νοσοκομείου Βόλου νωρίς το μεσημέρι, όταν μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ένας 68χρονος, ο οποίος είχε μεταβεί στη λαϊκή αγορά για να ψωνίσει και ένιωσε δυσφορία, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει μπροστά στα μάτια παραγωγών και καταναλωτών.

Άμεσα κλήθηκε το ΕΚΑΒ, το οποίο έσπευσε στο σημείο, όμως παρά τις προσπάθειες των διασωστών, ο άνδρας δεν είχε σφυγμό.

Όπως μεταδίδει ο taxydromos.gr, ο άνδρας μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου οι γιατροί με τους νοσηλευτές προσπάθησαν να τον επαναφέρουν, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρουν, καθώς ο άτυχος άνδρας είχε καταλήξει.

Βόλος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 14 ώρες πριν

Συνάντηση με τον Σι Τζινπίνγκ θα έχει στη Νότια Κορέα ο Τραμπ – Θα επισκεφτεί την Κίνα στις αρχές του 2026

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: “Τι ήταν αυτό το οποίο πυροδότησε στον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ το θέμα αλλαγής της διαθήκης”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Χαλκιδική: Πετούσε παράνομα μπάζα σε χωράφι για πέντε ολόκληρα χρόνια – Δύο συλλήψεις για περιβαλλοντική ρύπανση, δείτε φωτο

ΔΙΕΘΝΗ 15 ώρες πριν

Τα “επόμενα βήματα” για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία συζήτησαν Ρούμπιο και Λαβρόφ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 16 ώρες πριν

Δημοσκόπηση: Ποιος είναι ο καταλληλότερος πρωθυπουργός ανάμεσα σε Μητσοτάκη και Τσίπρα – Ποιοι είναι οι ηγέτες κεντροδεξιάς και κεντροαριστεράς

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 19 ώρες πριν

Λοβέρδος: “Στη ΝΔ με εκτιμούν, στο ΠΑΣΟΚ δε με ήθελαν” – Τι είπε για τον Άγνωστο Στρατιώτη