Τραγωδία στον Βόλο: Νεκρός 68χρονος σε λαϊκή αγορά – Κατέρρευσε μπροστά στα μάτια παραγωγών και καταναλωτών

Συναγερμός σήμανε στο Τμήμα Επειγόντων του Νοσοκομείου Βόλου νωρίς το μεσημέρι, όταν μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ένας 68χρονος, ο οποίος είχε μεταβεί στη λαϊκή αγορά για να ψωνίσει και ένιωσε δυσφορία, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει μπροστά στα μάτια παραγωγών και καταναλωτών.

Άμεσα κλήθηκε το ΕΚΑΒ, το οποίο έσπευσε στο σημείο, όμως παρά τις προσπάθειες των διασωστών, ο άνδρας δεν είχε σφυγμό.

Όπως μεταδίδει ο taxydromos.gr, ο άνδρας μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου οι γιατροί με τους νοσηλευτές προσπάθησαν να τον επαναφέρουν, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρουν, καθώς ο άτυχος άνδρας είχε καταλήξει.