Τραγωδία στον Βόλο: 44χρονος κατέρρευσε στο σπίτι της μητέρας του και πέθανε

Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (31/10) στον Βόλο, όταν ο 44χρονος, Κωνσταντίνος Αποστολίνα, έφυγε ξαφνικά από τη ζωή.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το magnesianews.gr, ο 44χρονος είχε επιστρέψει πρόσφατα από τη Μύκονο, όπου εργαζόταν για τη σεζόν και κατέρρευσε στο σπίτι της μητέρας του, η οποία τον βρήκε αναίσθητο και ειδοποίησε άμεσα το ΕΚΑΒ.

Παρά τις προσπάθειες των διασωστών και του ιατρικού προσωπικού του Νοσοκομείου Βόλου, ο 44χρονος δεν τα κατάφερε.

Η αιτία του θανάτου του θα προσδιοριστεί μετά από νεκροψία – νεκροτομή, που έχει προγραμματιστεί για την ερχόμενη Δευτέρα στη Λάρισα. Οι πρώτες ενδείξεις παραπέμπουν σε παθολογικά αίτια

Ο Κωνσταντίνος φέρεται να είχε αισθανθεί νωρίτερα ενοχλήσεις, τις οποίες, όμως, δεν θεώρησε σοβαρές και αρνήθηκε να μεταβεί στο νοσοκομείο, παρά τις παροτρύνσεις της μητέρας του.

Ο 44χρονος ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στην τοπική κοινωνία και εργαζόταν για χρόνια ως οδηγός τουριστικών οχημάτων σε νησιά των Κυκλάδων. Γύρισε στον Βόλο για να συναντήσει συγγενείς και φίλους.

Η είδηση του θανάτου του σκόρπισε βαθιά θλίψη σε οικογένεια και φίλους αλλά και στο Βελεστίνο, τόπο καταγωγής του, και επανέφερε μνήμες από την πρόωρη απώλεια του πατέρα του σε τροχαίο ατύχημα, όταν ο ίδιος ήταν σε μικρή ηλικία.