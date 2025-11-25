MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τραγωδία στο Κιλκίς: 47χρονος Αντισυνταγματάρχης κατέρρευσε στη Λέσχη Αξιωματικών

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Βαρύ πένθος επικρατεί στις τάξεις του Στρατού Ξηράς, καθώς στέλεχος με τον βαθμό του αντισυνταγματάρχη έχασε αιφνίδια τη ζωή του χθες το βράδυ, την ώρα που βρισκόταν στη Λέσχη Αξιωματικών του Κιλκίς.

Σύμφωνα με πληροφορίες του kranosgr.com, ο αξιωματικός, 47 ετών, απόφοιτος της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, Τάξης 2001, κατέρρευσε ξαφνικά εντός της ΛΑΦ. Οι συνάδελφοί του έσπευσαν άμεσα να του παράσχουν τις πρώτες βοήθειες, ενώ οργανώθηκε άμεση διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών – οι οποίοι θα ρίξουν ”φως” στα ακριβή αίτια του θανάτου του – δυστυχώς δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Η είδηση έχει προκαλέσει θλίψη στο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και σε όσους είχαν συνεργαστεί μαζί του όλα αυτά τα χρόνια, καθώς ο αντισυνταγματάρχης είχε υπηρετήσει ως Διοικητής του 506 Μ/Κ στο Πολύκαστρο και ήταν ιδιαίτερα αγαπητός και καταξιωμένος στην υπηρεσία του.

Κιλκίς

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 41 λεπτά πριν

Θεσσαλονίκη: Σε δίωρη αποχή από τα καθήκοντά τους προχωρούν οι δικηγόροι

ΔΙΕΘΝΗ 20 ώρες πριν

Τραμπ για τις διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία: Κάτι καλό μπορεί να συμβαίνει, αλλά μην το πιστεύετε μέχρι να το δείτε

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 21 ώρες πριν

Πέλλα: Υποχρεωτικός ο εφοδιασμός με αντιολισθητικές αλυσίδες σε όλο το οδικό δίκτυο

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 22 ώρες πριν

Μόνιμη ενίσχυση 250 ευρώ: Πώς μπορούν να ελέγξουν οι συνταξιούχοι εάν πληρούν τα κριτήρια

ΔΙΕΘΝΗ 16 ώρες πριν

Ρουμάνοι επιβάτες τρέχουν να προλάβουν την πτήση τους στο αεροδρόμιο της Κολωνίας και συλλαμβάνονται – Δείτε βίντεο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 λεπτά πριν

Βαρουφάκης για Τσίπρα: Είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα των τροϊκανών – Δεν έχω διαβάσει την Ιθάκη, θα περιμένω την ταινία