MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τραγωδία στο Άστρος Κυνουρίας: Δύο νεκροί από ηλεκτροπληξία σε βουλκανιζατέρ

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Τραγωδία σημειώθηκε, το μεσημέρι της Δευτέρας, στο Άστρος Κυνουρίας, όταν δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από ηλεκτροπληξία.

Όπως μεταδίδει το astronews, οι δύο άνδρες έχασαν τη ζωή τους κατά την εκτέλεση εργασίας μεταφοράς ελαστικών με όχημα βαρέου τύπου. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι κατά την ανύψωση το μηχάνημα άγγιξε καλώδια ρεύματος με συνέπεια να τους «χτυπήσει».

Στο σημείο έσπευσαν οχήματα της ΕΛΑΣ, και προσωπικό από το Κέντρο Υγείας Άστρους προκειμένου να ταυτοποιηθούν οι σοροί.

Άστρος Ηλεκτροπληξία

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

