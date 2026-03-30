Τραγωδία στο Άστρος Κυνουρίας: Δύο νεκροί από ηλεκτροπληξία σε βουλκανιζατέρ

Τραγωδία σημειώθηκε, το μεσημέρι της Δευτέρας, στο Άστρος Κυνουρίας, όταν δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από ηλεκτροπληξία.

Όπως μεταδίδει το astronews, οι δύο άνδρες έχασαν τη ζωή τους κατά την εκτέλεση εργασίας μεταφοράς ελαστικών με όχημα βαρέου τύπου. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι κατά την ανύψωση το μηχάνημα άγγιξε καλώδια ρεύματος με συνέπεια να τους «χτυπήσει».

Στο σημείο έσπευσαν οχήματα της ΕΛΑΣ, και προσωπικό από το Κέντρο Υγείας Άστρους προκειμένου να ταυτοποιηθούν οι σοροί.