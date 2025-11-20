MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τραγωδία στην Εύβοια: Νεκρός άνδρας εντοπίστηκε σε φωτιά

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Πέμπτης δίπλα σε μοναστήρι στην Άνω Βάθεια Εύβοιας με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του.

Σύμφωνα με το eviathema.gr, η φωτιά ξέσπασε νωρίς το πρωί σε οικόπεδο που βρίσκεται πλησίον ιεράς μονής στην περιοχή. Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ήταν άμεση, καθώς στο σημείο έσπευσαν οχήματα και πυροσβέστες για να θέσουν υπό έλεγχο τις φλόγες πριν επεκταθούν στη γύρω περιοχή.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστά τα στοιχεία της ταυτότητας του θύματος, ούτε έχει διευκρινιστεί αν ο θάνατός του προήλθε από τις αναθυμιάσεις, τα εγκαύματα ή αν προϋπήρχε της πυρκαγιάς.

