Τραγωδία στην Εύβοια: Νεκρός άνδρας εντοπίστηκε σε φωτιά

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Πέμπτης δίπλα σε μοναστήρι στην Άνω Βάθεια Εύβοιας με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του.

Σύμφωνα με το eviathema.gr, η φωτιά ξέσπασε νωρίς το πρωί σε οικόπεδο που βρίσκεται πλησίον ιεράς μονής στην περιοχή. Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ήταν άμεση, καθώς στο σημείο έσπευσαν οχήματα και πυροσβέστες για να θέσουν υπό έλεγχο τις φλόγες πριν επεκταθούν στη γύρω περιοχή.

Χωρίς αισθήσεις εντοπίστηκε άνδρας κατά τη διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς σε γεωργική έκταση στην περιοχή Άνω Βάθεια Ευβοίας. Επιχειρούν 14 #πυροσβέστες με 5 οχήματα. November 20, 2025

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστά τα στοιχεία της ταυτότητας του θύματος, ούτε έχει διευκρινιστεί αν ο θάνατός του προήλθε από τις αναθυμιάσεις, τα εγκαύματα ή αν προϋπήρχε της πυρκαγιάς.