Τραγωδία στην Αμφιλοχία: Νεκρός 43χρονος δημοτικός υπάλληλος
Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM
Τραγωδία στην Αμφιλοχία με 43χρονο δημοτικό υπάλληλο να βρίσκεται νεκρός σε περιοχή των Ιωαννίνων.
Ο 43χρονος σύμφωνα με το agriniopress.gr, μετέβη με ταξί τη Δευτέρα από την Αμφιλοχία στην Άρτα και από εκεί φέρεται να νοίκιασε αυτοκίνητο με το οποίο μετέβη στο Τέροβο Ιωαννίνων.
Η αδελφή του δήλωσε την εξαφάνιση στο αστυνομικό τμήμα Αμφιλοχίας. Το αυτοκίνητο βρέθηκε κοντά σε ποτάμι από κτηνοτρόφο, σύμφωνα με το e-maistros.gr.
Τελικά οι αναζητήσεις κατέληξαν δραματικά αφού ο άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στο χάνι του Τερόβου.
Την προανάκριση για το τραγικό συμβάν ενεργεί το αστυνομικό τμήμα Δωδώνης, ενώ κλήθηκε και ιατροδικαστής.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Ο Τότο Βολφ πουλάει μέρος απ’ το 33% του ποσοστού του στη Mercedes αντί 6 δισ. δολαρίων
- Σοκ στην Κίνα: Κατέρρευσε γέφυρα 758 μέτρων λίγους μήνες μετά τα εγκαίνιά της – Η στιγμή καταγράφηκε σε βίντεο
- Κριστιάνο Ρονάλντο: “Το τελευταίο Παγκόσμιο Κύπελλο για μένα, το τέλος της καριέρας μου θα έρθει σε ένα ή δύο χρόνια”