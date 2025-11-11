MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τραγωδία στην Αμφιλοχία: Νεκρός 43χρονος δημοτικός υπάλληλος

THESTIVAL TEAM

Τραγωδία στην Αμφιλοχία με 43χρονο δημοτικό υπάλληλο να βρίσκεται νεκρός σε περιοχή των Ιωαννίνων.

Ο 43χρονος σύμφωνα με το agriniopress.gr, μετέβη με ταξί τη Δευτέρα από την Αμφιλοχία στην Άρτα και από εκεί φέρεται να νοίκιασε αυτοκίνητο με το οποίο μετέβη στο Τέροβο Ιωαννίνων.

Η αδελφή του δήλωσε την εξαφάνιση στο αστυνομικό τμήμα Αμφιλοχίας. Το αυτοκίνητο βρέθηκε κοντά σε ποτάμι από κτηνοτρόφο, σύμφωνα με το e-maistros.gr.

Τελικά οι αναζητήσεις κατέληξαν δραματικά αφού ο άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στο χάνι του Τερόβου.

Την προανάκριση για το τραγικό συμβάν ενεργεί το αστυνομικό τμήμα Δωδώνης, ενώ κλήθηκε και ιατροδικαστής.

