Tραγωδία στη Χίο: Σε εξέλιξη η ΕΔΕ για τις συνθήκες του δυστυχήματος – Στον ανακριτή ο Μαροκινός φερόμενος ως διακινητής

Σε εξέλιξη είναι Ένορκη Διοικητική Εξέταση που διεξάγεται από ανώτατα στελέχη του Λιμενικού σχετικά με τις συνθήκες του πολύνεκρου δυστυχήματος ανοικτά της Χίου όπου 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν.

Ήδη έχει συλληφθεί και νοσηλεύεται φρουρούμενος, ο Μαροκινός που αναγνωρίστηκε ως ο διακινητής, ο οποίος σήμερα Πέμπτη (5/2) αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή.

Την ίδια ώρα το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, πραγματοποιεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση, ώστε να διευκρινιστούν οι συνθήκες, κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση του σκάφους του λιμενικού, με το δουλεμπορικό.

Το ταχύπλοο με τους μετανάστες, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λιμενικού, εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης περιπολίας, να κινείται χωρίς φώτα προς τις ανατολικές ακτές της Χίου.

Ο χειριστής του ταχύπλοου δεν συμμορφώθηκε στα φωτεινά και ηχητικά σήματα του πλωτού του ΛΣ, αντιθέτως ανέστρεψε πορεία και ακολούθησε πρόσκρουση του ταχύπλοου στην πλάγια δεξιά πλευρά του πλωτού του ΛΣ. Από την σφοδρότητα της πρόσκρουσης, το ταχύπλοο ανετράπη και βυθίστηκε, με αποτέλεσμα την πτώση όλων των επιβαινόντων του στη θάλασσα.

Μεταξύ των 25 τραυματιών προσφύγων και μεταναστών που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο της Χίου βρίσκονται και 10 παιδιά ηλικίας έως 15ετών που νοσηλεύονται στην παιδιατρική κλινική. Μάλιστα ένας 13χρονος υποβλήθηκε τις πρωινές ώρες σε μια πολύωρη χειρουργική επέμβαση αφού ήταν πολυτραυματίας. Υπενθυμίζεται πως δύο έγκυες νοσηλεύονται εκτός κινδύνου, ωστόσο έχασαν τα έμβρυα που κυοφορούσαν.

Κ. Χατζηδάκης Να μην αδικούμε τους άνδρες και τις γυναίκες του Λιμενικού

Σε τηλεοπτική του συνέντευξη στον ALPHA και τον Αντώνη Σρόιτερ, ο κ. Χατζηδάκης επισήμανε τα παρακάτω σε σχέση με το ναυάγιο στη Χίο:

«Είναι δραματικό, πρώτα απ’ όλα, να χάνεται έστω και μια ανθρώπινη ζωή και επίσης εδώ έχουμε να κάνουμε με απελπισμένους ανθρώπους. Να το σημειώσουμε ευθύς εξ αρχής. Να σημειώσουμε όμως ακόμα δύο πράγματα: Ότι η χώρα δεν μπορεί να είναι ξέφραγο αμπέλι και δεύτερον ότι η ρίζα του κακού, έτσι κι αλλιώς, είναι στο δουλεμπόριο, στο εμπόριο ανθρώπινων ψυχών.

Αυτά ισχύουν ούτως ή άλλως ό,τι κι αν έχει συμβεί. Από εκεί και πέρα, έχει διαταχθεί ΕΔΕ. Θα ΄ρθουν όλα στο φως. Αλλά θέλω να πω, χωρίς να θέλω φυσικά να προκαταλάβω τα αποτελέσματα, ότι δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να αδικούμε τους άνδρες και τις γυναίκες του Λιμενικού στη συγκεκριμένη περίπτωση, των Σωμάτων Ασφαλείας γενικότερα, των Ενόπλων Δυνάμεων, που κάνουν μια καθημερινή προσπάθεια για την προστασία των συνόρων μας και για την προστασία των συμφερόντων της πατρίδας μας συνολικά. Αυτό να το σημειώσω».