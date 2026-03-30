MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τουρκική ακταιωρός επιχείρησε να διώξει ελληνικό αλιευτικό που βρισκόταν κοντά στο Φαρμακονήσι – Δείτε βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Σε ακόμη μία πρόκληση προχώρησε η ακτοφυλακή της Τουρκίας, καθώς ακταιωρός της εισήλθε στα ελληνικά νερά και έδιωξε Έλληνες ψαράδες που ψάρευαν.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο Φαρμακονήσι και το Star δημοσίευσε βίντεο που τράβηξαν οι ψαράδες.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, στα ελληνικά νερά εισήλθαν παράνομα τουρκικές μηχανότρατες που συνόδευαν σκάφη της τουρκικής ακτοφυλακής.

Τότε, μια ακταιωρός πλησίασε τους Έλληνες ψαράδες επιχείρησε να τους διώξει κάνοντας απόνερα, ενώ σκάφος της Frontex που ήταν σε κοντινή απόσταση παρατηρούσε.

Η τουρκική ακταιωρός μέσω ασυρμάτου κάλεσε τους Έλληνες ψαράδες να αποχωρήσουν από την περιοχή γιατί όπως ισχυρίστηκε βρισκόταν σε τουρκικά χωρικά ύδατα!

Δείτε το βίντεο με την τουρκική πρόκληση:

Τουρκία Ψαράδες

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

