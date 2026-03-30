Τουρκική ακταιωρός επιχείρησε να διώξει ελληνικό αλιευτικό που βρισκόταν κοντά στο Φαρμακονήσι – Δείτε βίντεο

Σε ακόμη μία πρόκληση προχώρησε η ακτοφυλακή της Τουρκίας, καθώς ακταιωρός της εισήλθε στα ελληνικά νερά και έδιωξε Έλληνες ψαράδες που ψάρευαν.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο Φαρμακονήσι και το Star δημοσίευσε βίντεο που τράβηξαν οι ψαράδες.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, στα ελληνικά νερά εισήλθαν παράνομα τουρκικές μηχανότρατες που συνόδευαν σκάφη της τουρκικής ακτοφυλακής.

Τότε, μια ακταιωρός πλησίασε τους Έλληνες ψαράδες επιχείρησε να τους διώξει κάνοντας απόνερα, ενώ σκάφος της Frontex που ήταν σε κοντινή απόσταση παρατηρούσε.

Η τουρκική ακταιωρός μέσω ασυρμάτου κάλεσε τους Έλληνες ψαράδες να αποχωρήσουν από την περιοχή γιατί όπως ισχυρίστηκε βρισκόταν σε τουρκικά χωρικά ύδατα!

Δείτε το βίντεο με την τουρκική πρόκληση: