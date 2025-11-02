Θεσσαλονίκη: Συγκέντρωση ενάντια στην έκδοση του Προσωπικού Αριθμού – Δείτε εικόνες και βίντεο

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας ενάντια στην έκδοση του Προσωπικού Αριθμού πραγματοποιείται αυτή την ώρα στο μνημείο του Λευκού Πύργου στη Θεσσαλονίκη.

Το κάλεσμα το έκαναν οι “Ενωμένοι Μακεδόνες” οι οποίοι αναφέρουν πως “για μια ακόμα φορά η συγκεκριμένη κυβέρνηση η οποία υπηρετεί τις επιταγές της νέας τάξης πραγμάτων επιβάλει ακόμα μια υποχρεωτικότητα. Αυτή του προσωπικού αριθμού. Χωρίς να έχουν ανακοινώσει κάτι τέτοιο προεκλογικά και από τη στιγμή που το υπάρχον μοντέλο λειτουργεί, η επιβολή του προσωπικού αριθμού και ειδικά στα χέρια μιας κακόβουλης κυβέρνησης μπορεί να μας οδηγήσει σε μια επικίνδυνη ατραπό που ενδεχομένως να επηρεάσει στο μέλλον τομείς της ζωής μας όπως τις μετακινήσεις μας, την υγεία μας, την ποιότητα ζωής μας, την ελευθερία μας κτλ“.

Στη συγκέντρωση βρίσκονται περί τα 300 άτομα τα οποία εναντιώνονται του Προσωπικού Αριθμού ενώ μετά τη λήξη των ομιλιών, αναμένεται να ακολουθήσει και πορεία στο κέντρο της πόλης.

Βίντεο και εικόνες από την συγκέντρωση: