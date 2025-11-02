Θεσσαλονίκη: Πορεία διαμαρτυρίας ενάντια στην έκδοση του Προσωπικού Αριθμού – Βίντεο και φωτο

Πορεία διαμαρτυρίας ξεκίνησαν οι συγκεντρωμένοι από τον Λευκό Πύργο στη Θεσσαλονίκη που εναντιώνονται στην έκδοση του Προσωπικού Αριθμού.

Περίπου 300 άτομα, φωνάζουν συνθήματα κατά του προσωπικού αριθμού και των νέων ταυτοτήτων.

Η πορεία που θα ακολουθήσουν είναι άνοδος από την οδό Παύλου Μελά, Τσιμισκή, Αγίας Σοφίας και ξανά Λεωφόρος Νίκης με τελικό προορισμό τον Λευκό Πύργο.

Η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στις 12 η ώρα το μεσημέρι, από την οργάνωση “Ενωμένοι Μακεδόνες” και αφού ολοκληρώθηκαν οι ομιλίες, ακολούθησε η πορεία.