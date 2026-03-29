Το βίντεο της Φίνος Φιλμ με τις εμφανίσεις της Μαρινέλλας στον κινηματογράφο

Με μία ανάρτηση τίμησε η Φίνος Φιλμ τη Μαρινέλλα που έφυγε σε ηλικία 87 ετών λόγω επιπλοκών μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη στη σκηνή του Ηρωδείου.

Συγκεκριμένα, δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό της εταιρείας παραγωγής ένα βίντεο με σκηνές από ταινίες στις οποίες είχε κάνει την εμφάνισή της, ερμηνεύοντας εμβληματικά τραγούδια. Μεταξύ αυτών, τα φιλμ «Γοργόνες και Μάγκες» και «Γυμνοί στον δρόμο». «Μαρινέλλα. Τα λόγια είναι περιττά», αναφερόταν απλώς πάνω στη λεζάντα.

