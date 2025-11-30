MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Το μεγάλο αγροτικό μπλόκο της Καρδίτσας στον Ε65 – Δείτε βίντεο από ψηλά

Μαζικά συμμετείχαν σήμερα στις κινητοποιήσεις του αγροτικού κόσμου οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι και οι μελισσοκόμοι της Καρδίτσας, με εκατοντάδες τρακτέρ και αγροτικά οχήματα να έχουν παραταχθεί στον Ε65.

Κλούβες των ΜΑΤ είχαν κλείσει τις εισόδους και εξόδους του ανισόπεδου κόμβου του αυτοκινητόδρομου Ε-65, προκειμένου να αποτρέψουν -μάταια- την πρόσβαση στους διαδηλωτές.

Ένταση σημειώθηκε στον ΠΑΘΕ, όταν οι αγρότες αιφνιδίασαν τους αστυνομικούς και έβγαλαν τα τρακτέρ στην εθνική οδό. Μάλιστα, έδεσαν με ιμάντα όχημα της ΕΛΑΣ για να σπάσουν τον φραγμό.

Ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων ν. Καρδίτσας (ΕΟΑΣΚ) σε δηλώσεις του τόνισε ότι αν δεν δοθούν λύσεις στα προβλήματα, οι αγρότες δεν πρόκειται να υποχωρήσουν, καταγγέλλοντας παράλληλα τις προσπάθειες καταστολής της κινητοποίησης.

