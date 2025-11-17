“Το κορίτσι με τη σφαίρα” – Η μαθήτρια που την πυροβόλησαν στην εξέγερση του Πολυτεχνείου

Η δικηγόρος Ειρήνη Μουστάκα που συμμετείχε ως μαθήτρια στην εξέγερση του Πολυτεχνείου και έγινε γνωστή ως «το κορίτσι με τη σφαίρα», λόγω της σφαίρας που δέχτηκε στο πρόσωπο, μίλησε για τις ημέρες εκείνες στο ΕΡΤnews και την εκπομπή Live Now (Γ. Κακούσης, Ν. Κρητικού).

Όπως δήλωσε: «Ήταν στις 16 του Νοέμβρη βράδυ, γύρω στις 10 η ώρα που είχα φύγει από το φροντιστήριο που έκανα τότε μαθήματα. Ήμουν 16 χρονών και είχα αρχίσει φροντιστηριακά μαθήματα για τη Νομική. Φύγαμε λοιπόν από το φροντιστήριο και πήγαμε γιατί είχαμε ακούσει ότι γινόταν κάποια εξέγερση στο Πολυτεχνείο και θέλαμε και εμείς να συμμετέχουμε.

Στο δρόμο όμως συναντήσαμε πάρα πολλά μπλόκα χωροφυλάκων, αστυνομικών, οι οποίοι με κλομπ κυνηγούσαν οποιοδήποτε παιδί βλέπανε, που θύμιζε φοιτητή, μαθητή, οτιδήποτε. Και έτσι βρέθηκα στην πλατεία Βικτωρίας μόνη μου.

Εγώ έμενα στην Κηφισιά και μένω στην Κηφισιά και κατέβηκα κάτω το υπόγειο για να πάρω το συρμό για Κηφισιά. Όμως κατέβηκα από τη λάθος πλευρά και ξαναβγήκα για να πάω απέναντι. Εκεί ήταν ένας τηλεφωνικός θάλαμος.

Μπήκα μέσα για να τηλεφωνήσω στον πατέρα μου, ο οποίος μου είπε να περιμένω εκεί και ότι θα ερχόταν να με πάρει.

Πρέπει να σας πω ότι ενόσω ήμουν στο υπόγειο, στον συρμό κάτω, υπήρχαν συχνές επιθέσεις από ΜΑΤ και ακουγόντουσαν οι σφαίρες. Πέφταν οι σφαίρες σαν το χαλάζι.

Λοιπόν, βγαίνοντας έξω και μπαίνοντας μπήκα στο θάλαμο, πήρα τηλέφωνο και βγαίνοντας από τον θάλαμο ο οποίος ήταν φωτεινός και κατευθείαν νομίζω ότι λειτούργησε και ως σημαδούρα, δέχτηκα πυροβολισμό. Με πυροβόλησαν στο πρόσωπο.

Η σφαίρα μπήκε και χτύπησε το δόντι. Μου έκοψε τη μισή γλώσσα και κάθισε κάτω από το πηγούνι. Φυσικά έχασα τις αισθήσεις μου. Όχι εντελώς, αλλά σε μεγάλο βαθμό.

Ένιωσα ένα τεράστιο βόμβο μέσα στο αυτί και έναν πίδακα αίματος ο οποίος ξεπήδησε από το στόμα μου. Εκεί κατάλαβα ότι μαζεύτηκε, συγκεντρώθηκε κόσμος ο οποίος με πήρε στα χέρια και με πήγε στο κοντινό νοσοκομείο στην πλατεία Βικτωρίας που ήταν η Παντάνασσα.

Όπως στη συνέχεια καταλάβαμε, ο πυροβολισμός είχε προέλθει από την ταράτσα του ΟΤΕ, από σκοπευτές που είχαν τοποθετηθεί εκεί, οι οποίοι εκτός από εμένα, όπως πληροφορήθηκα και στη συνέχεια, σκότωσαν και κάποιους ακόμη ανθρώπους. Στοχοποιούσαν. Εμένα με στοχοποίησαν. Σημάδευαν για να σκοτώσουν.



Με μετέφεραν στην Παντάνασσα σε κατάσταση ημιθανή. Είχα σε ένα βαθμό κάποιες αισθήσεις ώστε να αντιλαμβάνομαι τι γινόταν γύρω μου και αυτό που αντιλήφθηκα ήταν ότι τα σκαλιά υπήρχαν αιμόφυρτοι άνθρωποι και στη συνέχεια μέσα στο δωμάτιο του νοσοκομείου όπου έμενα, το πρόσωπό μου είχε γίνει μια άμορφη μάζα και καταλαβαίνετε ότι όταν ήρθαν και οι γονείς μου φυσικά ήρθαν, δεν ήξεραν τι είχε συμβεί.

Μετά το τηλεφώνημα ο πατέρας μου ξεκίνησε να έρθει και επειδή είχαν κλείσει και οι συρμοί δεν λειτουργούσαν, ήρθε με τα πόδια από την Κηφισιά στην πλατεία Βικτωρίας και εκεί τον πληροφόρησαν ότι ένα κορίτσι, μια κοπέλα, την έχουν πυροβολήσει και την έχουν πάει στο νοσοκομείο.

Στη συνέχεια ήρθε και η μητέρα μου κατάφερε να φτάσει, η οποία μόλις με είδε λιποθύμησε. Φυσικά γιατί σας λέω ότι το πρόσωπο είχε γίνει μια άμορφη μάζα κάτω από αυτές τις συνθήκες. Κάποια στιγμή μπήκε και κάποιος ασφαλίτης με καπαρντίνα κανονικά, λες και έβλεπες κινηματογραφική ταινία.

Στη δίκη των συνταγματαρχών κατέθεσα ως μάρτυρας το 75 και έδειξα τη σφαίρα που ήταν από όπλο στρατιωτικό, γιατί κάποιοι είχαν αμφισβητήσει και προσπάθεια.



Στη νεότερη γενιά είπα να μην ακούνε αυτούς που προσπαθούν να αμφισβητήσουν αυτά τα γεγονότα εκείνης της νύχτας.

Δεν μπορούν να αμφισβητηθούν, οποίοι προσπαθούν να τα αμφισβητήσουν ή έχουν κάποιες πολιτικές σκοπιμότητες, είναι ανόητοι. Πάντα θα υπάρχει και αυτή η μερίδα του κόσμου, που δυστυχώς δεν μπορεί να διορθωθεί και θα τη βρίσκουμε μπροστά».