Το αμερικανικό βομβαρδιστικό Β-2 πάνω από τον ουρανό της Λάρισας – Δείτε βίντεο

Τον γύρο της Ελλάδας κάνει από χθες η αποκάλυψη του onlarissa.gr πως αμερικανικό βομβαρδιστικό με τεχνολογία stealth, δηλαδή να παραμένει αόρατο από τα εχθρικά ραντάρ, προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της 110 Πτέρυγας Μάχης.

Οι σχετικές φωτογραφίες που δημοσίευσε το onlarissa.gr πάνω από τον ουρανό της Λάρισας προκάλεσαν εντύπωση, ενώ σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές η προσγείωση έγινε λόγω τεχνικής βλάβης. Θα παραμείνει καθηλωμένο μέχρι την επισκευή του και θα αναχωρήσει.

Το B-2 Spirit ενσωματώνει τεχνολογία χαμηλής παρατηρησιμότητας (stealth) που του επιτρέπει να αποφεύγει τα περισσότερα σύγχρονα ραντάρ. Αναπτύχθηκε από την Northrop Grumman κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, με στόχο τη διείσδυση σε βαριά οχυρωμένους εναέριους χώρους και την εκτέλεση αποστολών υψηλής στρατηγικής σημασίας.

Το χαρακτηριστικό του σχήμα «ιπτάμενης πτέρυγας» δεν είναι μόνο εντυπωσιακό οπτικά, αλλά και λειτουργικό, καθώς μειώνει δραστικά το ίχνος του στα ραντάρ. Το B-2 μπορεί να μεταφέρει μεγάλη ποικιλία οπλισμού, τόσο συμβατικού όσο και πυρηνικού, και έχει τη δυνατότητα να εκτελεί αποστολές μεγάλων αποστάσεων χωρίς ανεφοδιασμό, ενώ με εναέριο ανεφοδιασμό η επιχειρησιακή του εμβέλεια γίνεται πρακτικά παγκόσμια.

Το αεροσκάφος τέθηκε σε επιχειρησιακή υπηρεσία τη δεκαετία του 1990 και έχει χρησιμοποιηθεί σε σημαντικές στρατιωτικές επιχειρήσεις, όπως στον πόλεμο του Κοσσυφοπεδίου και στη Μέση Ανατολή. Παρά τις εντυπωσιακές δυνατότητές του, το πρόγραμμα χαρακτηρίστηκε από εξαιρετικά υψηλό κόστος κατασκευής και συντήρησης, με αποτέλεσμα να παραχθεί περιορισμένος αριθμός μονάδων. Αυτό, σε συνδυασμό με τις προηγμένες τεχνολογίες που φέρει, το καθιστά ένα από τα πιο «μυστηριώδη» και εμβληματικά αεροσκάφη της σύγχρονης αεροπορίας.

Δείτε νέο βίντεο με το Β-2 να πετά κοντά στη Λάρισα, στην περιοχή του Ελευθερίου: