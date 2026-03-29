Την Τρίτη 31 Μαρτίου η κηδεία της Μαρινέλλας – Η επιθυμία της οικογένειας

Θλίψη έχει σκορπίσει η είδηση θανάτου της σπουδαίας τραγουδίστριας Μαρινέλλας, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών.

Η Μαρινέλλα, έφυγε από τη ζωή το Σάββατο 28.03.2026, στο σπίτι της μετά από σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη τον Σεπτέμβριο του 2024.

Συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και χιλιάδες ανθρώπων που τη θαύμαζαν θα έχουν τη δυνατότητα να αποχαιρετήσουν την αγαπημένη σταρ του ελληνικού πενταγράμμου την Τρίτη 31.03.2026, στην Μητρόπολη Αθηνών με τη σορό τις να τίθεται σε λαϊκό προσκύνημα από νωρίς το πρωί.

Η επίσημη ανακοίνωση της οικογένειας

«Την πολυαγαπημένη μας Μαρινέλλα αποχαιρετούμε την Τρίτη 31 Μαρτίου και ώρα 14:00, από τον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αθηνών. Η σορός της θα βρίσκεται για προσκύνημα στο παρεκκλήσι του Ιερού Ναού Αγίου Ελευθερίου από τις 08:00 έως τις 13:00.

Η ταφή θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο. Παράκληση, αντί στεφάνων, να γίνουν δωρεές στη «Φλόγα», Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια».