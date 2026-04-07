Τη Μεγάλη Τετάρτη η κηδεία του Βασίλη Ρίζου – Η ανάρτηση της Θεανώς Φωτίου

Με μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Θεανώ Φωτίου, αναφέρθηκε στην απώλεια του γιου της, Βασίλη Ρίζου και ενημέρωσε για το πότε και πού θα γίνει η κηδεία του μονάκριβου γιου της.

Στο μήνυμά της αναφέρει: «Αποχαιρετούμε τον αγαπημένο μας Βασίλη. Η πολιτική κηδεία θα γίνει αύριο, Τετάρτη, 8 Απριλίου 2026, ώρα 12:30μμ, στο Α’ Νεκτροταφείο Αθηνών. Θα ακολουθήσει αποτέφρωση στο ΚΑΝ Ριτσώνας στις 16:30μμ.

Ο γιος, Δημήτρης
Η μητέρα, Θεανώ
Η σύντροφος, Μαρία

Αντί στεφάνων όποιος επιθυμεί μπορεί να καταθέσει χρήματα στο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Άγιος Σάββας.

iban: GR9201401420142002001000086».

Θεανώ Φωτίου

