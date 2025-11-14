Τι απαντούν τα ΕΛΤΑ για την ασφάλιση των 461.000 ευρώ για τυχόν ζημιές από τον Σκλήκα μια ημέρα πριν παραιτηθεί

Ανακοίνωση με την οποία δίνουν τη δική τους εκδοχή για την ασφάλεια ύψους 461.000 ευρώ από τον πρώην CEO των ΕΛΤΑ Γρηγόρης Σκλήκας για τυχόν ζημιές που μπορεί να προκάλεσαν τα στελέχη της διοίκησης, λίγο πριν παραιτηθεί, εξέδωσαν το πρωί της Παρασκευής τα Ελληνικά Ταχυδρομεία.

Στην ανακοίνωση υποστηρίζεται, μεταξύ άλλων, ότι «η υπογραφή του δημοσιευθέντος εντάλματος πληρωμής από τον αρμόδιο Γενικό Διευθυντή, ήταν το τελευταίο μέρος μιας τυπικής διαδικασίας που είχε ξεκινήσει αρκετούς μήνες πριν και αφορά στην πληρωμή της πρώτης δόσης του συμβολαίου» περιγράφοντας ότι αυτή είχε ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο του 2025».

Η απάντηση ήρθε μετά την αποκάλυψη από το ΟΡΕΝ και τον Αργύρη Ντινόπουλο ότι η απόφαση για το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο λήφθηκε στις 3 Νοεμβρίου, το βράδυ δηλαδή όπου γινόταν η άτυπη συνεδρίαση της ΚΟ της ΝΔ, με τους βουλευτές και με την παρουσία του αρμόδιου υπουργού Δημήτρη Παπαστεργίου, και είχε αρχίζει να συζητείται το ενδεχόμενο της παραίτησής του.

Πρόκειται για ασφάλιση ευθύνης στελεχών διοίκησης ομίλου ΕΛΤΑ για τη χρονική περίοδο από 26/09/2025 και ώρα 00:00 έως 25/09/2026 και ώρα 23:59. Δηλαδή κάλυπτε τις τελευταίες 40 κρίσιμες μέρες του Γρηγόρη Σκλύκα στη διοίκηση των ΕΛΤΑ ασφαλίζοντας τον ίδιο, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και τους γενικούς διευθυντές – περίπου 15 άτομα – για ευθύνη στελεχών διοίκησης ομίλου.

Η απάντηση των ΕΛΤΑ

Με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα, τα Ελληνικά Ταχυδρομεία διευκρινίζουν τα εξής:

1. Τα ΕΛΤΑ διαθέτουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο D&O από το 2013, το οποίο καλύπτει το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως άλλωστε συμβαίνει σε όλα τα Διοικητικά Συμβούλια οργανισμών και εταιρειών που εφαρμόζουν κανόνες σύγχρονης εταιρικής διακυβέρνησης, αλλά και τα Διοικητικά Στελέχη της εταιρίας.

2. Η απόφαση για την ανανέωση/σύναψη του νέου ασφαλιστηρίου ελήφθη τον Σεπτέμβριο του 2025, στο πλαίσιο της πάγιας εταιρικής πρακτικής και βάσει των προβλεπόμενων διαδικασιών. Η σύμβαση υπεγράφη μετά την ολοκλήρωση της αναλυτικής αξιολόγησης των προσφορών.

3. Η διεύθυνση Προμηθειών των ΕΛΤΑ, μέσω εξωτερικού ασφαλιστικού συμβούλου, απευθύνθηκε σε 22 διεθνείς ασφαλιστές Διευθυντών & Στελεχών Διοίκησης (D&O). Προσφορές υποβλήθηκαν από 7 ασφαλιστές D&O, οι οποίες εξετάστηκαν ως προς την τιμολόγηση, τους όρους και το εύρος των καλύψεων.

4. Από τη διαδικασία προέκυψαν 4 τελικές προσφορές, που αξιολογήθηκαν από τα αρμόδια όργανα, πριν την τελική επιλογή και υπογραφή του ασφαλιστηρίου. Το κόστος παρέμεινε το ίδιο με πέρσι.

5. Η υπογραφή του δημοσιευθέντος εντάλματος πληρωμής από τον αρμόδιο Γενικό Διευθυντή, ήταν το τελευταίο μέρος μιας τυπικής διαδικασίας που είχε ξεκινήσει αρκετούς μήνες πριν και αφορά στην πληρωμή της πρώτης δόσης του συμβολαίου.

Οι ασφαλιστικές καλύψεις D&O αποτελούν καθιερωμένη διεθνή εταιρική πρακτική, η οποία εφαρμόζεται για την ομαλή λειτουργία των διοικητικών οργάνων και τη θωράκιση των στελεχών που ασκούν καθήκοντα ευθύνης.