Θρήνος στην Κρήτη: Νεκρό κοριτσάκι μετά από αιφνίδια αδιαθεσία – “Έσβησε” στην αγκαλιά της μητέρας του

Η τοπική κοινωνία της Τυλίσου στο Ηράκλειο της Κρήτης έχει βυθιστεί στο πένθος μετά τον αιφνίδιο θάνατο ενός κοριτσιού δύο ετών, το οποίο κατέρρευσε ενώ βρισκόταν με τη μητέρα του στο αυτοκίνητο.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, το κοριτσάκι – μόλις δύο ετών – έχασε αιφνίδια τη ζωή του το απόγευμα, γεγονός που έχει συγκλονίσει ολόκληρη την τοπική κοινωνία.

Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ το παιδί βρισκόταν στο αυτοκίνητο μαζί με τη μητέρα του και παρουσίασε ξαφνικά έντονη αδιαθεσία. Η μητέρα σταμάτησε αμέσως στην άκρη του δρόμου, όμως παρά τις προσπάθειές της, το μικρό κορίτσι κατέληξε στην αγκαλιά της, σύμφωνα με τον malevizioti.

Η οικογένεια, ιδιαίτερα αγαπητή στην περιοχή, έχει ακόμη δύο παιδιά – ένα αγόρι και ένα κορίτσι – και η τραγική απώλεια έχει σκορπίσει ανείπωτη οδύνη στο χωριό.

Διαβάστε μας στο Google News

