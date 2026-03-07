Θλίψη στη Μυτιλήνη: 26χρονη βρέθηκε νεκρή την ημέρα των γενεθλίων της

Σοκ προκαλεί στην κοινωνία της Μυτιλήνης ο αιφνίδιος θάνατος μιας 26χρονης γυναίκας, η οποία βρέθηκε το πρωί του Σαββάτου νεκρή.

Η άτυχη γυναίκα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μεταδίδει η τοπική ιστοσελίδα aeolos.tv, είχε βγει με φίλες της το προηγούμενο βράδυ και δεν ξύπνησε το πρωί, ανήμερα των γενεθλίων της.

Επί τόπου έσπευσαν αστυνομία και ιατροδικαστής, ενώ φως στις συνθήκες θανάτου της θα δείξει ιατροδικαστική εξέταση.

Την άτυχη 26χρονη φέρεται να βρήκε χωρίς τις αισθήσεις της η μητέρα του φίλου της.

Η νεαρή γυναίκα με καταγωγή από το Πλωμάρι, εργαζόταν σε κατάστημα της Μυτιλήνης και ζούσε στο πατρικό σπίτι του συντρόφου της.

Ο σύντροφός της έφυγε νωρίς το πρωί για δουλειά και της τηλεφωνούσε, δίχως εκείνη να απαντά. Ζήτησε τότε από τη μητέρα του να πάει να την ξυπνήσει και εκείνη τη βρήκε χωρίς τις αισθήσεις της.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.