Θεσσαλονίκη: Βροχή και διακοπή λειτουργίας του μετρό έφεραν κίνηση στους δρόμους – Δείτε εικόνες

Αυξημένη είναι η κίνηση σε κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης από το πρωί της Δευτέρας.

Η βροχόπτωση αλλά και η διακοπή της λειτουργίας του μετρό από σήμερα και για ένα μήνα φαίνεται πως επιβάρυνε την κυκλοφορία των οχημάτων.

Σημειωτόν κινούνται τα οχήματα στην οδό Εγνατία, στο ύψος της Καμάρας αλλά και στην οδό Τσιμισκή.

Δείτε βίντεο:

Νέες λεωφορειακές γραμμές και περισσότερα λεωφορεία σε τρεις γραμμές από σήμερα

Όπως έχει ήδη γίνει γνωστό, για το διάστημα που δεν θα λειτουργεί το μετρό Θεσσαλονίκης, τίθενται σε εφαρμογή έκτακτα μέτρα ενίσχυσης της αστικής συγκοινωνίας. Από σήμερα θα κυκλοφορούν στους δρόμους δύο νέες λεωφορειακές γραμμές ενώ άλλες τρεις θα ενισχυθούν με επιπλέον λεωφορεία. Ειδικότερα:

Επιπλέον λεωφορεία

Ο στόλος του ΟΑΣΘ ενισχύεται με 325 οχήματα σταθερής κυκλοφορίας, ενώ η ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης θα δρομολογεί 182 οχήματα, με το σύνολο να ξεπερνά τα 500 λεωφορεία.

Νέα λεωφορειακή γραμμή Μ1

Από σήμερα θα λειτουργεί η νέα λεωφορειακή γραμμή Μ1. Θα συνδέει τη Νέα Ελβετία με τον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό ακολουθώντας κατά κύριο λόγο τη διαδρομή του Μετρό. Θα εκτελεί το δρομολόγιο σε περίπου 30–35 λεπτά με συχνότητα ανά 7–10 λεπτά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι στιγμής, το λεωφορείο της γραμμής M1 περνάει κάθε 7-10 λεπτά και δεν διαπιστώνονται ιδιαίτερες καθυστερήσεις στη γραμμή.

Η διαδρομή που θα ακολουθούν τα λεωφορεία της Μ1 είναι η εξής:

Μετάβαση: Σταθμός Μετεπιβίβασης Ν. Ελβετίας, Μιχ. Ψελλού, δεξιόστροφος ελιγμός στην παράπλευρη Ε.Ο. Θεσσαλονίκης- Ν. Μουδανίων, Λεωφ. Κωνσταντίνου Καραμανλή, Εγνατία, Μοναστηρίου, Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός.

Επιστροφή: Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός, Μοναστηρίου, Εγνατία, Λεωφ. Κωνσταντίνου Καραμανλή, αριστερόστροφος ελιγμός στην οδό Μιχ. Ψελλού, Σταθμός Μετεπιβίβασης Ν. Ελβετίας.

Τα δρομολόγια θα εκτελούνται καθημερινά από 17 λεωφορεία, από τις 05:00 το πρωί μέχρι τις 00:30 μετά τα μεσάνυχτα, τις ημέρες Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Κυριακή ενώ τις ημέρες Παρασκευή και Σάββατο τα δρομολόγια θα σταματούν στη 01:00 μετά τα μεσάνυχτα.