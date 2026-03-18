Θεσσαλονίκη: Τοποθετήθηκαν νέα παγκάκια στη Νέα Παραλία, δωρεά του Μασούτη – Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Νέα παγκάκια τοποθετήθηκαν στη νέα Παραλία, κοντά στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, χορηγία της εταιρείας «Διαμαντής Μασούτης Α.Ε.».

Υπενθυμίζεται, ότι ο δήμος Θεσσαλονίκης έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό να τοποθετεί σε όλες τις κοινότητες νέα παγκάκια, που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής και προσφέρουν πολύτιμες ανάσες ξεκούρασης στους κατοίκους μίας μεγάλης πόλης.

Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης ανέφερε ότι ο δημόσιος χώρος ανήκει στις προτεραιότητες της Δημοτικής Αρχής και ευχαρίστησε τον Γιάννη Μασούτη, καθώς όπως τόνισε «μοιράστηκα μαζί του ένα πρόβλημα που είχε να κάνει με αρκετές καταστροφές που συνδεόταν με τα παγκάκια της πόλης» και πρόσθεσε πως «αμέσως χωρίς δεύτερη κουβέντα πήρε την πρωτοβουλία και προχώρησε σε μία χορηγία με 200 παγκάκια τα οποία αναπτύχθηκαν σε όλες τις κοινότητες και δόθηκε ιδιαίτερα έμφαση εκεί που υπάρχει συγκέντρωση ανθρώπων, που η παραλία είναι ένας από τους χώρους αυτούς».

Ο κ. Αγγελούδης, τόνισε επίσης, πως «η πόλη έχει ανάγκη τέτοιες πρωτοβουλίες, γιατί το να καλύψουμε τα μεγάλα κενά που έχει η προστασία του δημόσιου χώρου χρειάζεται τη συμμετοχή όλων μας».

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας «Διαμαντής Μασούτης Α.Ε.», Γιάννης Μασούτης ανέφερε ότι με χαρά ανταποκρίθηκε η εταιρεία στο κάλεσμα του δήμου Θεσσαλονίκης και πως οτιδήποτε άλλο χρειαστεί ο δήμος θα είναι δίπλα του για να συνεισφέρει.

