MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θεσσαλονίκη: Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων εορτασμού σήμερα για την Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Με λαμπρότητα και επισημότητα θα εορταστεί στη Θεσσαλονίκη όπως και σε ολόκληρη τη χώρα και φέτος η Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων σήμερα 21 Νοεμβρίου, ημέρα των Εισοδίων της Θεοτόκου.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στο πρόγραμμα των εκδηλώσεων για σήμερα προβλέπονται:

α. Γενικός Σημαιοστολισμός σε ολόκληρη τη διοικητική περιφέρεια της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, από τις 8 το πρωί έως τη δύση του ήλιου την 21η Νοεμβρίου 2025.

β. Φωταγώγηση όλων των καταστημάτων του δημοσίου, των Ο.Τ.Α., καθώς και των καταστημάτων των Ν.Π.Δ.Δ. και των Τραπεζών κατά τις βραδινές ώρες της 21ης Νοεμβρίου 2025.

Ειδικότερα στη Θεσσαλονίκη, την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025 θα πραγματοποιηθούν οι εξής εκδηλώσεις:

α. Ώρα 10.30 π.μ.: Δοξολογία στον Ιερό Ναό Παναγίας Δεξιάς.

Μετά το τέλος της Δοξολογίας, θα εκφωνηθεί ομιλία από τον Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Δικτύων κ. Πάρι Μπίλλια

β. Ώρα 11.15 π.μ.: Τέλεση Επιμνημόσυνης Δέησης και Κατάθεση Στεφάνων στο Ηρώο της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Ηπείρου και Μακεδονίας (ΑΣΔΗΜ).

Οι Δήμοι (εκτός της Θεσσαλονίκης), στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στους οποίους εδρεύουν στρατιωτικές μονάδες, θα καταρτίσουν το πρόγραμμα εορτασμού σε συνεργασία με τις οικείες στρατιωτικές αρχές, το οποίο θα περιλαμβάνει γενικό σημαιοστολισμό, δοξολογία, ομιλία για τη σημασία της Ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων και κατάθεση στεφάνων.

Επισημαίνεται ότι στους Δήμους όπου δεν εδρεύουν στρατιωτικές μονάδες, δεν θα καταρτισθεί πρόγραμμα εορτασμού, αλλά θα γίνει σημαιοστολισμός και φωταγώγηση.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 14 ώρες πριν

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Μου έγραφαν να μη διαφημίζω την πίστη μου στα social media, διαφωνώ

LIFESTYLE 10 ώρες πριν

Βρισηίδα Ανδριώτου: Έχασα συνολικά 50.000€, με εκβίαζε να του κάνω διαφημιστικά stories

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 21 ώρες πριν

Προ των πυλών τα νέα μέτρα ενίσχυσης εισοδήματος – Κατατίθεται σήμερα το τελικό σχέδιο του προϋπολογισμού του 2026

ΠΑΙΔΕΙΑ 23 ώρες πριν

Δύο εκδηλώσεις στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 19 ώρες πριν

Λουτράκι: Δασκάλα κατήγγειλε παιδί Α’ Δημοτικού για θωπεία επειδή… ήθελε να της δείξει ζωγραφιά και την άγγιξε

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 9 ώρες πριν

Η ΝΔ προηγείται με 15,8 μονάδες του ΠΑΣΟΚ σε νέα δημοσκόπηση – Τι λένε οι πολίτες για νέα κόμματα από Τσίπρα και Σαμαρά