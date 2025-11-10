Θεσσαλονίκη: Τα συμπληρώματα διατροφής θέλουν προσοχή και…γιατρό τονίστηκε στην εκδήλωση του ΑΠΘ, “Superfoods & the Campus”

Πολυβιταμινούχα συμπληρώματα, μέταλλα, κρεατίνη και συμπληρώματα πρωτεΐνης, είναι τα πιο διαδομένα συμπληρώματα διατροφής που συνήθως, αλόγιστα, χρησιμοποιούν όλο και περισσότεροι νέοι και νέες, ακόμη και έφηβοι, όπως τονίστηκε στην εκδήλωση «Superfoods & the Campus», που διοργάνωσε η Επιτροπή Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Για αυτόν τον λόγο, ο πρόεδρος της Επιτροπής -η οποία είναι ένα συμβουλευτικό όργανο της Διοίκησης των Πρυτανικών Αρχών του ΑΠΘ για θέματα υγείας- καθηγητής Γεώργιος Δημητριάδης, σημείωσε ότι η εκδήλωση “απευθύνεται κυρίως σε φοιτητές και φοιτήτριες με στόχο να τους ενημερώσει και να ξεκαθαρίσει τι είναι οφέλιμο, τι χρήσιμο και τι θα πρέπει να αποφεύγεται”.

Η συντονίστρια της εκδήλωσης, Ειρήνη Κοΐδου καθηγήτρια ΤΕΦΑΑ Α.Π.Θ με έδρα τις Σέρρες, συμπλήρωσε ότι το θέμα των συμπληρωμάτων διατροφής αποτελεί ζωτικό ζήτημα καταναλωτισμού. “Θέλουμε να δημιουργήσουμε έξυπνους καταναλωτές που θα κάνουν χρήση κάποιου συμπληρώματος όταν και αν το έχουν ανάγκη”, τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι πρέπει να έχουν προηγηθεί ιατρικές εξετάσεις.

“Τα συμπληρώματα χρίζουν ιατρικής επίβλεψης, ειδικά όταν λαμβάνονται για μεγάλα διαστήματα”, ανέφερε η Χριστίνα Δολόπικου, υποψήφια διδακτόρισσα ΤΕΦΑΑ Α.Π.Θ. και πρόσθεσε ότι “η πραγματική τους αξία εξαρτάται από τον τρόπο που τα ενσωματώνουμε στην καθημερινότητά μας”, ενώ έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για τα σκευάσματα εκείνα που “υπόσχονται πολλά”, όπως γρήγορο αδυνάτισμα.

Έξι με 20 φορές αυξημένη πιθανότητα θανάτου σε χρήστες απαγορευμένων συμπληρωμάτων

Το ανησυχητικό, σύμφωνα με έρευνες, όπως ανέφερε η κα. Κοϊδου είναι ότι “τα νέα παιδιά χρησιμοποιούν τα συμπληρώματα διατροφής πιο συχνά από ότι θα έπρεπε, και μάλιστα χωρίς να ξέρουν γιατί το κάνουν. Τα συμπληρώματα είναι σημαντικό εργαλείο στα χέρια ενός ειδικού. Όταν τα χρησιμοποιούμε χωρίς λόγο μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα υγείας”, τόνισε.

Τη διάκριση ανάμεσα σε νόμιμα και απαγορευμένα συμπληρώματα, έκανε ο Νικόλαος Κουτλιάνος, καθηγητής ΤΕΦΑΑ Α.Π.Θ με έδρα τη Θεσσαλονίκη, κάνοντας λόγο για τεράστια κατάχρηση των απαγορευμένων, ιδιαίτερα στο χώρο του αθλητισμού και των γυμναστηρίων, ακόμη και από εφήβους.

“Οι χρήστες αυτών των σκευασμάτων έχουν 6 με 20 φορές αυξημένη πιθανότητα θανάτου”, είπε. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε, στα γυμναστήρια, 1 στους 3 ασκούμενους κάνει συστηματική χρήση νόμιμων σκευασμάτων και μάλιστα συνεχή, ενώ 1 στα 3 σκευάσματα που θεωρούνται νόμιμα είναι επιμολυσμένα με επικίνδυνες ουσίες, όπως αρκετοί λιποδιαλύτες με διεγερτικά.

Προσοχή στις ετικέτες

“Οι διατροφικές ετικέτες είναι ένα εργαλείο στο χέρι του καταναλωτή. Δίνει ακριβώς τα στοιχεία που περιέχει κάθε σκεύασμα και σε ποιο ποσοστό συμβάλλουν στην καθημερινή διατροφή με βάση της συνιστώμενες ημερήσιες προσλήψεις. Είναι υποχρεωμένες οι εταιρίες να αναγράφουν αυτά τα στοιχεία και πρέπει να μάθει το κοινό να διαβάζει τις ετικέτες”, τόνισε η κα. Κοϊδου.

Η σειρά με την οποία εμφανίζονται τα συστατικά στη διατροφική ετικέτα δείχνει και την ποσοτήτων αυτών σε ένα προϊόν. “Δηλαδή, το πρώτο συστατικό σε μια ετικέτα βρίσκεται σε μεγαλύτερη περιεκτικότητα”, εξήγησε η Ανδρονίκη Παπαεμμανουήλ, Διαιτολόγος- Διατροφολόγος – Ακαδημαϊκή Συνεργάτης Εργαστηρίου Υγιεινής, Προληπτικής Ιατρικής και Ιατρικής Στατιστικής, Τμήμα Ιατρικής Α.Π.Θ.

Έρευνες, σημείωσε η κα. Παπαεμμανουήλ, έχουν δείξει ότι οι αγοραστές που διαβάζουν συστηματικά τις ετικέτες έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να καταναλώνουν καλύτερες ποιοτικά τροφές.

