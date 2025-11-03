Θεσσαλονίκη: “Τα ισόβια τα πήρα εγώ, οι άλλες μάνες είδαν τα παιδιά τους”, είπε η μητέρα του Άλκη Καμπανού μετά την αναβολή της δίκης στο Εφετείο

Για τις 23 Οκτωβρίου του 2026 αναβλήθηκε η εκδίκαση της υπόθεσης της στυγερής δολοφονίας του Άλκη Καμπανού στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης.

Η εκδίκαση αναβλήθηκε κατόπιν αιτημάτων από τους συνηγόρους υπεράσπισης 4 από τους 12 κατηγορούμενους. Πρόκειται για τη δεύτερη αναβολή στην εκδίκαση της υπόθεσης, μετά από εκείνη του περασμένου Ιανουαρίου.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα το πρωί σημειώθηκε μεγάλη ένταση έξω από το Δικαστικό Μέγαρο, λίγο πριν την έναρξη της εκδίκασης. Ομάδα ατόμων με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους κινήθηκε προς την είσοδο των Δικαστηρίων από την οδό 26ης Οκτωβρίου και πέταξε αντικείμενα προς άτομα που βρίσκονταν στα σκαλιά του Μεγάρου. Δύο άτομα συνελήφθησαν από την Αστυνομία για τα επεισόδια.

“Τα ισόβια τα πήρα εγώ”

“Άλλη μια αναβολή, σε αυτή τη δίκη τα ισόβια τα πήρα εγώ, η μάνα του Άλκη, γιατί οι άλλες οι μάνες ήταν επάνω και έβλεπαν τα παιδιά τους”, ανέφερε σε δηλώσεις της η μητέρα του αδικοχαμένου Άλκη, Μελίνα Κακουλίδη μετά την αναβολή της εκδίκασης ενώ τόνισε πως από το Εφετείο αναμένει να αποδώσει δικαιοσύνη, “τα ισόβια να γίνουν ισόβια”.

Για τα επεισόδια που σημειώθηκαν σήμερα το πρωί έξω το από τα Δικαστήρια η ίδια επέρριψε ευθύνες στις οικογένειες των συμμετεχόντων. “Για τα επεισόδια, βαριές ευθύνες στις οικογένειες. Να μην κατηγορούμε πάντα την πολιτεία για τα άσχημα που συμβαίνουν, πρώτα είναι η οικογένεια, για αυτή τη σημερινή προσέλευση των παιδιών, ευθύνες έχουν οι οικογένειές τους”, ανέφερε ενώ ερωτηθείσα για το ότι αντίκρισε ξανά τους 12 κατηγορούμενους είπε πως “τα ισόβια εγώ τα πήρα, αυτοί έχουν κάποια ελπίδα”.

“Δεν πρέπει να υπάρχουν τιμητές εγκληματιών”

Για τιμητές των δολοφόνων του Άλκη έκανε λόγο σε δηλώσεις του μετά την αναβολή στην εκδίκαση ο πατέρας του Άλκη, Αριστείδης Καμπανός ενώ εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για το ότι δεν προχωρά άμεσα το Εφετείο.

“Δυστυχώς το Εφετείο πήρε αναβολή για λειτουργικά προβλήματα του δικαστηρίου που εκφράστηκαν και από την πλευρά των συνηγόρων υπεράσπισης αλλά και τη δική μας πλευρά Ελπίζω να είναι η καταληκτική ημερομηνία γιατί όσο καθυστερούμε να παίρνουμε γρήγορα δικαστικές αποφάσεις για τέτοιων ειδών εγκλήματα δημιουργούμε την αίσθηση ότι δεν αποδίδεται σωστά η δικαιοσύνη”, ανέφερε αρχικά ο κ. Καμπανός ενώ κληθείς να σχολιάσει το τεταμένο κλίμα και την ένταση στα Δικαστήρια είπε:

“Δυστυχώς θα υπάρχουν κάποιοι τιμητές δολοφόνων του Άλκη δεν έχω να πω κάτι για τα παιδιά αυτά, έχουν πάρει τον στραβό δρόμο. Κάποιοι άλλοι θα πρέπει να τους δείξουν ότι κάτι λάθος κάνουν, δεν πρέπει να υπάρχουν τιμητές εγκληματιών”.

“Αυτό το έγκλημα έπρεπε να μας συνετίσει να μην ξαναγίνει για μια διαφορετική ομάδα, για την αγάπη για μια διαφορετική ομάδα να φτάσουμε στο έγκλημα”, τόνισε ο κ. Καμπανός.