MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θεσσαλονίκη: Συνολικά πέντε πτήσεις από την Κύπρο έφθασαν στο αεροδρόμιο “Μακεδονία”

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Συνολικά πέντε πτήσεις από την Κύπρο έφθασαν σήμερα στο αεροδρόμιο “Μακεδονία” της Θεσσαλονίκης.

Φοιτητές και εργαζόμενοι που βρίσκονταν στην Κύπρο επέστρεψαν στη Θεσσαλονίκη, μετά τα τελευταία γεγονότα στη Μέση Ανατολή. Συγκεκριμένα σύμφωνα με το ΑΜΠΕ, ήρθαν στο αεροδρόμιο “Μακεδονία” δύο πτήσεις από την Πάφο και οι τρεις από τη Λάρνακα.

Η προγραμματισμένη για σήμερα πτήση από το Τελ Αβίβ ακυρώθηκε.

Αύριο Δευτέρα είναι προγραμματισμένο να γίνουν τακτικές πτήσεις από την Κύπρο προς τη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να εξυπηρετηθούν όσοι επιθυμούν να επιστρέψουν στην χώρα μας.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΕΘΝΙΚΑ 7 ώρες πριν

Η Κύπρος αγοράζει τέσσερα αντι-drone συστήματα “Κένταυρος” εν μέσω εντάσεων στην Ανατολική Μεσόγειο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 12 ώρες πριν

Επιχείρηση για τη διάσωση μεταναστών νότια της Κρήτης

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 4 λεπτά πριν

Αγριογούρουνα με τα μικρά τους έκαναν… βόλτα στους δρόμους των Θρακομακεδόνων – Δείτε βίντεο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 14 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Δράση ενημέρωσης για την ενδοοικογενειακή βία σήμερα στην πλατεία Αριστοτέλους

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 7 ώρες πριν

Χρυσοχοΐδης για Ημέρα της Γυναίκας: Ο αγώνας για πραγματική ισότητα, σεβασμό και ασφάλεια δεν έχει ολοκληρωθεί

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 22 ώρες πριν

ΚΚΕ: Αποχαιρετούμε με θλίψη τον αγαπημένο στο κοινό, σημαντικό ηθοποιό και ποιητή Χρήστο Βαλαβανίδη