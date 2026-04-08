Θεσσαλονίκη: Συνεχίζονται και σήμερα οι διανομές τροφίμων σε οικονομικά αδύναμες οικογένειες εν όψει Πάσχα

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ενόψει του Πάσχα, στέκεται αρωγός στους οικονομικά αδύναμους συμπολίτες μας και θα πραγματοποιήσει δράσεις, με στόχο την ενίσχυση του εορταστικού τραπεζιού των οικογενειών τους.

Συγκεκριμένα:

Θα πραγματοποιηθεί διανομή τροφίμων σε συνεργασία με τις Δημοτικές Κοινότητες, σε κατοίκους των Δημοτικών Κοινοτήτων και της Δημοτικής Ενότητας Τριανδρίας και αναλυτικά:

– για την Α΄,B , Ε΄ Δημοτική Κοινότητα την Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου 2026,

– για την Γ΄, Δ΄ Δημοτική Κοινότητα την Μεγάλη Τρίτη 7 Απριλίου 2026,

– για την Δημοτική Ενότητα Τριανδρίας την Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου 2026

Επίσης υπάρχει μέριμνα για την ενίσχυση του εορταστικού τραπεζιού των οικογενειών που είναι δικαιούχοι της Δομής «Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου του Δήμου Θεσσαλονίκης» και συγκεκριμένα:

– θα πραγματοποιηθεί διανομή τροφίμων στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Θεσσαλονίκης για τον μήνα Απρίλιο που θα λάβει χώρα στις 6, 7, 8 Απριλίου 2026, πακέτων, για τις -430- οικογένειες που είναι δικαιούχοι του προγράμματος.



– θα πραγματοποιηθεί διανομή τροφίμων στους δικαιούχους του συσσιτίου στους έξι (6) χώρους διανομής συσσιτίων του Δήμου Θεσσαλονίκης, στις 6 Απριλίου 2026 και πακέτων, για τις -300- ωφελούμενες οικογένειες της Δομής Παροχής Συσσιτίου, πέραν του καθημερινού συσσιτίου που λαμβάνουν.

Θα πραγματοποιηθεί, με αρωγό την Εταιρία «LIDL HELLAS» διανομή εορταστικού γεύματος σε πακέτο, το Μεγάλο Σάββατο 11 Απριλίου 2026 στις 12.30 το μεσημέρι, από τους -6- χώρους διανομής των συσσιτίων καθώς και στις Δομές Αστεγίας του Δήμου Θεσσαλονίκης (Υπνωτήριο Αστέγων, Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων και Ξενώνα φιλοξενίας Γυναικών και των παιδιών τους), στους -760- ωφελούμενους των συσσιτίων.

Για την ιδιαίτερα ευπαθή ομάδα των αστέγων της πόλης μας που είναι ωφελούμενοι των Δομών Αστεγίας του Δήμου Θεσσαλονίκης (Υπνωτήριο Αστέγων, Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων και Ξενώνα φιλοξενίας Γυναικών και των παιδιών τους), θα πραγματοποιηθούν δράσεις, κοινωνικοποίησης και στήριξης και συγκεκριμένα:

– την Κυριακή του Πάσχα 12 Απριλίου 2026, θα διανεμηθούν στους ωφελούμενους των Δομών Αστεγίας του Δήμου Θεσσαλονίκης (Υπνωτήριο Αστέγων, Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων και Ξενώνα φιλοξενίας Γυναικών και των παιδιών τους), -195- μερίδες εορταστικού γεύματος.

– τη Δευτέρα του Πάσχα 13 Απριλίου 2026 θα διανεμηθούν στους ωφελούμενους των Δομών Αστεγίας του Δήμου Θεσσαλονίκης (Υπνωτήριο Αστέγων, Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων και Ξενώνα φιλοξενίας Γυναικών και των παιδιών τους), -195- μερίδες εορταστικού γεύματος.

– την Κυριακή του Θωμά 19 Απριλίου 2026, θα διανεμηθούν στους ωφελούμενους των Δομών Αστεγίας του Δήμου Θεσσαλονίκης (Υπνωτήριο Αστέγων, Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων και Ξενώνα φιλοξενίας Γυναικών και των παιδιών τους), -195- μερίδες εορταστικού γεύματος.