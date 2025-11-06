Θεσσαλονίκη: Συνάντηση στο ΕΕΘ για την προσβασιμότητα των ΑμεΑ στα εμπορικά καταστήματα

Το πολύ σημαντικό θέμα της προσβασιμότητας των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) στην αγορά και τα καταστήματα, συζητήθηκε κατά τη διάρκεια επίσκεψης του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, κ. Ντίνου Κούη, στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, όπου είχε συνάντηση με τον Πρόεδρο κ. Κυριάκο Μερελή και Μέλη της Διοίκησης.

Στην συνάντηση παρούσα ήταν και η κα Σοφία Παπαδοπούλου, Δημοτική Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης του Δήμου Πυλαίας–Χορτιάτη, ενώ συμμετείχε μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας (Zoom) ο κ. Δημήτρης Αντωνίου, άτομο με κινητικά προβλήματα, ο οποίος αποτέλεσε και την αφορμή της εν λόγω πρωτοβουλίας, και ο κ. Παντελής Νάκος, φοιτητής του ΑΠΘ και επίσης άτομο με κινητικά προβλήματα.

Από πλευράς Επιμελητηρίου συμμετείχαν, τα Μέλη της Διοικητικής Επιτροπής κύριοι Σταύρος Κριτσιάνης και Δημήτρης Τσαρούχας.

Πιο συγκεκριμένα, το θέμα της συνάντησης αφορούσε τη διευκόλυνση της προσβασιμότητας ατόμων με αναπηρία σε εμπορικά καταστήματα, ζήτημα με μεγάλες κοινωνικές προεκτάσεις, αλλά και επαγγελματικής σημασίας, που χρήζει πολύπλευρής κινητοποίησης, συνεργασίας και ευαισθητοποίησης όλων των εμπλεκομένων φορέων.

Ο Πρόεδρος του ΕΕΘ κατά τη διάρκεια αυτής, τόνισε ότι το Επιμελητήριο και η Διοίκηση του επιθυμεί να συμβάλει τα μέγιστα, με την υλοποίηση καμπάνιας και δράσεων, ευαισθητοποίησης των Μελών του, με ταυτόχρονη ενημέρωση τους για την αναγκαιότητα ύπαρξης υποδομής (μπάρας μόνιμης ή αποσπώμενης) που να επιτρέπει την προσβασιμότητα των ΑμεΑ στα καταστήματα και τις επιχειρήσεις τους.

Παράλληλα, ο κ. Μερελής, εξέφρασε την ανάγκη εξεύρεσης χρηματοδότησης, ώστε να επιδοτηθεί η αγορά και η τοποθέτηση των μπαρών προσβασιμότητας, όπως και η υλοποίηση ενός συνολικού σχεδιασμού για την συγκεκριμένη δράση.

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη Διοίκησης του ΕΕΘ, δηλώνουν θετικοί στην προοπτική και άλλων ανάλογων συναντήσεων, ώστε να καταστεί δυνατή η επίλυση αυτού του σημαντικού θέματος.