ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για εξαφάνιση 76χρονης από το Ωραιόκαστρο

|
THESTIVAL TEAM

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για εξαφάνιση 76χρονης από το Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.

Για την εξαφάνιση έχει σημάνει Silver Alert ενώ στις έρευνες συμμετέχουν εθελοντές του ΟΦΚΑΘ.

Σύμφωνα με τη Γραμμή Ζωής πρόκειται για την Ελένη Βουτσά, 76 ετών, εξαφανίστηκε από το σπίτι της, στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, το απόγευμα της 15/02/26.
Έχει γκρίζα με κόκκινα κοντά μαλλιά, πράσινα μάτια, ύψος 1,65μ και είναι αδύνατη.
Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρα παπούτσια.
Παρουσιάζει κύφωση.
Πάσχει από Άνοια.
Η ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ, ειδοποιήθηκε από τους οικείους της το πρωί της 16/02/2026 και μετά τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ενεργοποιεί τον Κοινωνικό Συναγερμό SILVER ALERT, για την κινητοποίηση όλων για την ανεύρεσή της.
Η ζωή της βρίσκεται σε κίνδυνο.
Εάν γνωρίζετε κάτι επικοινωνήστε με την υπηρεσία Silver Alert, όλο το 24ωρο, στην Εθνική Γραμμή SOS 1065.

Εξαφάνιση Ωραιόκαστρο

