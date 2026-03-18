MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θεσσαλονίκη: Συγκίνηση στο τελευταίο αντίο στον δημοσιογράφο Αντώνη Κούρτη

ΑΠΕ-ΜΠΕ
|
THESTIVAL TEAM

Το τελευταίο αντίο στον δημοσιογράφο Αντώνη Κούρτη είπαν το μεσημέρι στα κοιμητήρια Αναστάσεως του Κυρίου συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι του.

Επικήδειους εκφώνησαν ο πρώην πρόεδρος της ΕΣΗΕΜΘ Μάκης Βοιτσίδης, ο δημοσιογράφος Παντελής Σαββίδης, εκ μέρους των πρώην εργαζομένων στην εφημερίδα “ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ”, την περίοδο που ο Α. Κούρτης ήταν διευθυντής της, ο τέως πρόεδρος της ΔΕΘ-Helexpo Τάσος Τζήκας, ο Αλέξης Τσαξιρλής, εκ μέρους των εργαζομένων στη ΔΕΘ, και ο δικηγόρος και ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Μαμέλης.

Μίλησαν για τον άνθρωπο Αντώνη Κούρτη, τον διευθυντή εφημερίδας, τον πρόεδρο της ΕΣΗΕΜΘ, τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, με πρωθυπουργό τον Ανδρέα Παπανδρέου. Αναφέρθηκαν στο πολλαπλό αποτύπωμα που άφησε με τις θητείες του στις παραπάνω θέσεις. Στους δρόμους που άνοιξε για τον Τύπο της Θεσσαλονίκης, τις συνεργασίες της ΕΣΗΕΜΘ με δημοσιογραφικές ενώσεις γειτονικών χωρών, την εξωστρέφεια της ΔΕΘ και την ενίσχυση της με κλαδικές εκθέσεις.Θυμήθηκαν, επίσης γεγονότα που σημάδεψαν τη διαδρομή του, στη διάρκεια της δικτατορίας και τα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης, καθώς και τη συνεργασία μαζί του.

Στην κηδεία παρέστη ο υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας και Θράκης) Κώστας Γκιουλέκας, ενώ στεφάνι έστειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

