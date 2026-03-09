Θεσσαλονίκη: Συγκέντρωση για τα δύο χρόνια από την ομοτρανσφοβική επίθεση στην πλατεία Αριστοτέλους

Μία συγκέντρωση διαμαρτυρίας είναι προγραμματισμένη για σήμερα Δευτέρα 9 Μαρτίου στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, συλλογικότητες και ΛΟΑΤΚΙ οργανώσεις θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση στις 17:00 και πορεία στις 18:00 στην πλατεία Αριστοτέλους ενάντια στην τρανσφοβία.

Η συγκέντρωση γίνεται με αφορμή τη συμπλήρωση δύο χρόνων από την επίθεση ατόμων σε δύο queer άτομα το βράδυ του Σαββάτου 10 Μαρτίου 2024 στην πλατεία Αριστοτέλους.