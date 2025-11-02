MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θεσσαλονίκη: Συγκέντρωση ενάντια στην έκδοση του Προσωπικού Αριθμού σήμερα στον Λευκό Πύργο

|
THESTIVAL TEAM

Κάλεσμα για συγκέντρωση διαμαρτυρίας ενάντια στην εφαρμογή του προσωπικού αριθμού απευθύνει οι “Ενωμένοι Μακεδόνες”, προγραμματίζοντας κινητοποίηση για σήμερα Κυριακή 2 Νοεμβρίου, στις 12:00, στον Λευκό Πύργο της Θεσσαλονίκης.

“Για μια ακόμα φορά η συγκεκριμένη κυβέρνηση η οποία υπηρετεί τις επιταγές της νέας τάξης πραγμάτων επιβάλει ακόμα μια υποχρεωτικότητα. Αυτή του προσωπικού αριθμού. Χωρίς να έχουν ανακοινώσει κάτι τέτοιο προεκλογικά και από τη στιγμή που το υπάρχον μοντέλο λειτουργεί, η επιβολή του προσωπικού αριθμού και ειδικά στα χέρια μιας κακόβουλης κυβέρνησης μπορεί να μας οδηγήσει σε μια επικίνδυνη ατραπό που ενδεχομένως να επηρεάσει στο μέλλον τομείς της ζωής μας όπως τις μετακινήσεις μας, την υγεία μας, την ποιότητα ζωής μας, την ελευθερία μας κτλ.

Καλούμε λοιπόν σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στον Λευκό Πύργο Κυριακή 2 Νοεμβρίου ώρα 12.00. Δεν είμαστε αριθμοί. Είμαστε άνθρωποι με Πίστη, Ελευθερίες και Ψυχή. Ενωμένοι Μακεδόνες”, αναφέρεται στην ανακοίνωση με την οποία καλούν σε κινητοποίηση για σήμερα το μεσημέρι.

Προσωπικός αριθμός Συγκέντρωση

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΑΙΡΟΣ 2 ώρες πριν

Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 23 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Διαμαρτυρία ψαράδων στη Νέα Μηχανιώνα για τα θαλάσσια πάρκα – “Ο κλάδος μας οδηγείται σε στραγγαλισμό”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 20 ώρες πριν

Πηγές ΝΔ: Ξετυλίγεται το “πράσινο” κουβάρι του ΟΠΕΚΕΠΕ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 11 ώρες πριν

Δ. Κουτσούμπας: Θα είμαστε στην πρώτη γραμμή του αγώνα για να διασφαλιστεί ο δημόσιος κοινωνικός χαρακτήρας των ΕΛΤΑ

ΥΓΕΙΑ 3 ώρες πριν

Η κατανάλωση τυριού μία φορά την εβδομάδα μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο άνοιας, σύμφωνα με μελέτη

LIFESTYLE 10 ώρες πριν

Γιώργος Γερολυμάτος: Δεν της έδωσα σημασία και από κακία βγήκε έξω, πήρε ένα τούβλο και μου έσπασε τα τζάμια