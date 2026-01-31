MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θεσσαλονίκη: Συγκέντρωση από μέλη του Ρουβίκωνα στο κέντρο λόγω επετείου των Ιμίων

|
THESTIVAL TEAM

Συγκέντρωση πραγματοποιούν αυτή την ώρα μέλη του Ρουβίκωνα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Όπως αναφέρουν στην ανάρτησή τους, η κινητοποίηση γίνεται με αφορμή προγραμματισμένη συγκέντρωση της οργάνωσης «Ιερός Λόχος 2012» για την επέτειο των Ιμίων, και όπως τονίζουν «βρεθήκαμε εκεί αρκετές ώρες πριν την προγραμματισμένη αυτή συγκέντρωση για να την μπλοκάρουμε και να καταλάβουμε τον χώρο του Λευκού Πύργου».

Αναλυτικά η ανάρτηση:

Θεσσαλονίκη

