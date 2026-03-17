Θεσσαλονίκη: Σβήνουν τα φώτα για τέσσερις μέρες στις Ομπρέλες του Ζογγολόπουλου – Ποιος ο λόγος

Οι ομπρέλες του Ζογγολόπουλου στη νέα Παραλία Θεσσαλονίκης θα παραμείνουν για τέσσερις μέρες χωρίς φωτισμό, λόγω της αντικατάστασης των φωτιστικών του γλυπτού.

Όπως έκανε γνωστό με ανάρτησή του ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Βιώσιμης Κινητικότητας, Πρόδρομος Νικηφορίδης με δωρεά του ΣΒΕ (Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος) ξεκίνησε η αντικατάσταση των φωτιστικών στις Ομπρέλες του Ζογγολόπουλου στη Νέα Παραλία.

«Υπομονή 4 μέρες και θα γίνουν ωραιότερες μετά και την αποκατάσταση τους πριν από μερικούς μήνες, πάλι με δωρεά του ΣΒΕ» προσθέτει και καταλήγει λέγοντας πως: «τώρα απομένει ο καθαρισμός από τα εκατοντάδες αυτοκόλλητα που μπορούμε πολλοί από εμάς να πάρουμε την πρωτοβουλία και να το κάνουμε για να δείξουμε την αγάπη μας για τις Ομπρέλες!».