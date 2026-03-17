Θεσσαλονίκη: Σβήνουν τα φώτα για τέσσερις μέρες στις Ομπρέλες του Ζογγολόπουλου – Ποιος ο λόγος

THESTIVAL TEAM

Οι ομπρέλες του Ζογγολόπουλου στη νέα Παραλία Θεσσαλονίκης θα παραμείνουν για τέσσερις μέρες χωρίς φωτισμό, λόγω της αντικατάστασης των φωτιστικών του γλυπτού.

Όπως έκανε γνωστό με ανάρτησή του ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Βιώσιμης Κινητικότητας, Πρόδρομος Νικηφορίδης με δωρεά του ΣΒΕ (Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος) ξεκίνησε η αντικατάσταση των φωτιστικών στις Ομπρέλες του Ζογγολόπουλου στη Νέα Παραλία.

«Υπομονή 4 μέρες και θα γίνουν ωραιότερες μετά και την αποκατάσταση τους πριν από μερικούς μήνες, πάλι με δωρεά του ΣΒΕ» προσθέτει και καταλήγει λέγοντας πως: «τώρα απομένει ο καθαρισμός από τα εκατοντάδες αυτοκόλλητα που μπορούμε πολλοί από εμάς να πάρουμε την πρωτοβουλία και να το κάνουμε για να δείξουμε την αγάπη μας για τις Ομπρέλες!».

