ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θεσσαλονίκη: Στους δρόμους σήμερα και οι μελισσοκόμοι – Συγκέντρωση και για την Παγκόσμια Ημέρα Αναπηρίας

Δύο συγκεντρώσεις είναι προγραμματισμένες για σήμερα στη Θεσσαλονίκη.

Στις 15:00, μελισσοκόμοι του νομού αναμένεται να συγκεντρωθούν στην ΕΟ Θεσσαλονίκης Πολυγύρου, έξω από το Αγρόκτημα του ΑΠΘ. Πρόθεσή τους είναι να κινηθούν προς τα Πράσινα Φανάρια, όπου αναμένεται να στηθεί νέο μπλόκο αγροτών.

Στις 18:00, Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Αναπήρων, μέλη του ΠΑΜΕ και εργατικών σωματείων αναμένεται να πραγματοποιήσουν συγκέντρωση στην πλατεία Αγίας Σοφίας, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αναπηρίας ζητώντας άμεσα μέτρα από το κράτος για τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα αυτά

Θεσσαλονίκη

