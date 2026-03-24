Θεσσαλονίκη: Στόχος να διατεθούν άλλες 60 κατοικίες για ευάλωτα νοικοκυριά

Με στόχο να ανακαινισθούν έως και 60 νέα διαμερίσματα που σήμερα παραμένουν κλειστά, για να διατεθούν ως κοινωνικές κατοικίες, παρουσιάστηκε σήμερα το πρόγραμμα 40 κατοικιών για ευάλωτες ομάδες, που υλοποιεί η Αναπτυξιακή Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης, Α.Ε.

Μιλώντας σε εκδήλωση ολοκλήρωσης του έργου: «SUB3B. Κοινωνική στέγαση για τις πλέον ευάλωτες ομάδες», ο αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, Κώστας Γιουτίκας, τόνισε ότι στις 40 κοινωνικές κατοικίες που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα, αναμένεται να προστεθούν άλλες 60.

«Μέσα στον Απρίλιο θα αρχίσει να τρέχει η χρηματοδότηση του 1,2 εκατ. ευρώ που εξασφάλισε η Περιφέρεια από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο του ΕΣΠΑ για την απόδοση και νέων κοινωνικών κατοικιών. Ήδη εξετάζεται η σοβαρή προοπτική απόδοσης, σύντομα, άλλων 5,5 εκατ. ευρώ για κοινωνικές κατοικίες, από το νέο ΕΤΠΑ. Με αυτή τη χρηματοδότηση είναι δυνατόν να ανακαινιστούν έως και 60 νέα διαμερίσματα που σήμερα παραμένουν κλειστά», είπε ο κ. Γιουτίκας.

Προσέθεσε, δε, ότι είναι κρίσιμο για το Δήμο Θεσσαλονίκης, όπως και για τους υπόλοιπους Δήμους στη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης να υπάρξει συνέχεια, ώστε τα 40 διαθέσιμα σπίτια σήμερα, να γίνουν αύριο 100 και μεθαύριο πολύ περισσότερα.

Σε αξιολόγηση του έργου κοινωνικής στέγασης, που εκπονήθηκε από τη μεταδιδακτορική ερευνήτρια πολιτικής οικονομία Δρ Χριστίνα Σακαλή, το πρόγραμμα χαρακτηρίστηκε καινοτόμο που αναβαθμίζει το στεγαστικό απόθεμα για να δημιουργήσει ένα μακροχρόνιο, δημόσιο απόθεμα κοινωνικής στέγασης.

«Στην προστιθέμενη αξία του προγράμματος δεν είναι μόνο τα 40 διαμερίσματα, αλλά η δημιουργία πρότυπου συστήματος διαχείρισης κοινωνικής κατοικίας, με υποδομές και συνέργειες» είπε χαρακτηριστικά η κ. Σακαλή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ