Θεσσαλονίκη: Στις 12 Δεκεμβρίου τα εγκαίνια του νέου κτιρίου του ΕΚΕΤΑ στην Τεχνόπολη

Τα εγκαίνια του ΑΙ Nucleus, του νέου κτιρίου του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) στην Τεχνόπολη της Θεσσαλονίκης πρόκειται να γίνουν στις 12 Δεκεμβρίου. Πρόκειται για κτίριο 1.500 τ.μ. όπου οι ερευνητές του Ινστιτούτου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του ΕΚΕΤΑ θα προσανατολιστούν στην παροχή υπηρεσιών που θα βελτιώσουν τις γραμμές παραγωγής, λαμβάνοντας υπόψη τα σύγχρονα τεχνολογικά δεδομένα της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης.

Την ημερομηνία τέλεσης των εγκαινίων έκανε γνωστή ο πρόεδρος της Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης, Αναστάσιος Τζήκας, στο περιθώριο εκδήλωσης του φορέα για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα. «Στις 12 Δεκεμβρίου θα γίνουν τα εγκαίνια του ΕΚΕΤΑ, του νέου κτιρίου στην Τεχνόπολη.

Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί το ΕΚΕΤΑ ήταν από την αρχή μέτοχος στην πρωτοβουλία που είχαμε πάρει σαν εταιρείες πληροφορικής και είναι πάρα πολύ σημαντικό επιτέλους να γίνει πραγματικότητα αυτή η σχέση της αγοράς με τα ερευνητικά ινστιτούτα», ανέφερε ο κ. Τζήκας.

Γνωστοποίησε ακόμη πως η Τεχνόπολη βρίσκεται στο στάδιο των συζητήσεων με δύο ιδιωτικά πανεπιστήμια, για ακόμη πέντε κτίρια. «Μπαίνουμε σε μια φάση ανάπτυξης, όπου είναι σαφές ότι η Τεχνόπολη θα μετεξελιχθεί», τόνισε.

Η Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης (Technopolis ICT Business Park) ξεκίνησε το 2001 ως μια ιδιωτική πρωτοβουλία επιχειρηματιών της πληροφορικής με στόχο την εξωστρέφεια του κλάδου, με μετόχους τα μέλη του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος και με συμμετοχή σημαντικών επιχειρήσεων Πληροφορικής και Υψηλής Τεχνολογίας από όλη την Ελλάδα, καθώς και δημόσιων φορέων.

Σκοπός της εταιρείας ήταν η ίδρυση του πρώτου Πάρκου Επιχειρήσεων Υψηλής Τεχνολογίας στην Ελλάδα για την επίλυση προβλημάτων των εταιριών του κλάδου, όπως οι στεγαστικές τους ανάγκες, αλλά και για την ανάπτυξη συνεργειών και την παροχή σύγχρονων υποδομών και επενδυτικών ευκαιριών. «Είναι η πρώτη και μοναδική πρωτοβουλία στην Ελλάδα που οι εταιρείες πληροφορικής χρηματοδότησαν ένα πάρκο 94 στρεμμάτων. […] Στα πάρκα οι συνέργειες που αναπτύσσονται και με τις εταιρείες αλλά και με τα ερευνητικά ινστιτούτα, όπως αυτό το κτίριο που θα εγκαινιάσει το ΕΚΕΤΑ στις 12 Δεκεμβρίου, δημιουργούν μια ζύμωση και έτσι προάγεται η πληροφορική και οι νέες τεχνολογίες. Έτσι ξεκίνησαν όλες οι χώρες στην Ευρώπη, η Ιρλανδία, η Φινλανδία, το Ισραήλ με τεχνολογικά πάρκα και θερμοκοιτίδες», ανέφερε ο κ.Τζήκας.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ