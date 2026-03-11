Θεσσαλονίκη: Στήριξη ζητούν οι οστρακοκαλλιεργητές στον Θερμαϊκό Κόλπο

Η οστρακοκαλλιέργεια στον Θερμαϊκό Κόλπο συνεχίζει να αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις, δύο χρόνια μετά την ολική καταστροφή της παραγωγής το 2024, τόνισε ο αντιπρόεδρος της ΠΟΑΥ Θερμαϊκού, αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Αξιού, Δήμου Δέλτα, Κωνσταντίνος Βερβίτης, μιλώντας στην αποψινή επιστημονική ημερίδα, με θέμα «Οστρακοκαλλιέργεια: Προκλήσεις και Προτάσεις για το Μέλλον».

Την ημερίδα διοργάνωσε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης στο Συνεδριακό Κέντρο Σίνδου, με στόχο την αποτύπωση της εξέλιξης της οστρακοκαλλιέργειας στην περιοχή, την ανάδειξη των προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο κλάδος, αλλά και τη διερεύνηση των προοπτικών ανάπτυξής του σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Ο κ. Βερβίτης υπογράμμισε ότι η πλειονότητα των παραγωγών έχει αναγκαστεί να εγκαταλείψει το επάγγελμα, ενώ όσοι παραμένουν εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τις συνέπειες των απωλειών. «Απαιτούνται άμεσες παρεμβάσεις και χρηματοδοτικά εργαλεία», τόνισε, «ώστε οι παραγωγοί να επιβιώσουν, να ανακτήσουν τη βιωσιμότητα του κλάδου και να συνεχίσουν να επενδύουν στην παραγωγή», όπως είπε χαρακτηριστικά.

«Το 2024 ήταν μια καταστροφική χρονιά για την οστρακοκαλλιέργεια», ανέφερε ο κ. Βερβίτης και εξήγησε: «Η παραγωγή χάθηκε σχεδόν στο σύνολό της και πολλοί συνάδελφοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις μονάδες τους. Παρά τις προσπάθειες και τα λιγοστά κονδύλια που δόθηκαν το 2021, η υποστήριξη ήταν ελάχιστη. Οι οικογένειες των παραγωγών αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, ενώ οι νέοι βρίσκονται μπροστά σε αβέβαιο μέλλον».

Επισήμανε ότι φέτος η παραγωγή πηγαίνει ικανοποιητικά και εφόσον οι καιρικές συνθήκες το επιτρέψουν το 2026 θα είναι μια θετική χρόνια. «Αν ο καιρός δεν μας τα χαλάσει, αναμένουμε να ξεκινήσει η εμπορική διάθεση από τον Μάιο», είπε, επισημαίνοντας ότι οι ακραίες θερμοκρασίες και η κλιματική κρίση εξακολουθούν να θέτουν σε κίνδυνο την ομαλή εμπορική αξιοποίηση των προϊόντων.

Ο ίδιος υπογράμμισε τη σημασία της Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ) στον Θερμαϊκό, η οποία προβλέπει νέες αδειοδοτημένες μονάδες και πιστοποίηση προϊόντων. «Η ΠΟΑΥ μπορεί να φέρει τάξη στον κλάδο, να περιορίσει τις παράνομες καλλιέργειες και να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών μυδιών στις διεθνείς αγορές», σημείωσε.

Παράλληλα, τόνισε ότι η εμπειρία και το μεράκι των παραγωγών αποτελούν πολύτιμο κεφάλαιο για την ελληνική οικονομία και τη γαλάζια ανάπτυξη, αρκεί να υπάρξει θεσμικό πλαίσιο, πραγματική στήριξη από την πολιτεία και χρηματοδοτικά εργαλεία. «Οι παραγωγοί έχουν επενδύσει δεκαετίες στη θάλασσα, έχτισαν καΐκια και μονάδες, και παρά τις καταστροφές συνεχίζουν να παλεύουν για τον κλάδο. Απαιτείται άμεση στήριξη για να μην χαθεί η πολύτιμη εμπειρία και η δυναμική της περιοχής», επισήμανε.

Σύμφωνα με τον κ. Βερβίτη, η μέση ετήσια παραγωγή στην περιοχή φτάνει περίπου τους 30.000 τόνους, αλλά η εμπορική αξιοποίηση εξακολουθεί να επηρεάζεται σημαντικά από ακραία καιρικά φαινόμενα, καθιστώντας επιτακτική τη συνεργασία πολιτείας, αυτοδιοίκησης και παραγωγών για τη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ