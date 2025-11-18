MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θεσσαλονίκη: Στήνεται το χριστουγεννιάτικο χωριό στην πλατεία Δικαστηρίων  – Δείτε εικόνες

|
THESTIVAL TEAM

Ξεκίνησαν οι εργασίες για το χριστουγεννιάτικο χωριό με 39 ξύλινα σπιτάκια που θα στηθεί στην πλατεία Δικαστηρίων, στο άγαλμα Βενιζέλου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Συνεργεία από νωρίς το πρωί τοποθετούν τα ξύλινα σπιτάκια στον χώρο της πλατείας.

Τη διοργάνωση όλων των δράσεων στην πλατεία αναλαμβάνει ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, με την αντιδημαρχία Επιχειρηματικότητας και Εξυπηρέτησης των Πολιτών του δήμου Θεσσαλονίκης να δίνει την άδεια για τη χρησιμοποίηση του κοινόχρηστου χώρου και το στήσιμο των 39 ξύλινων, ομοιόμορφων, σπιτιών, εμπορικής χρήσης και εστίασης, που θα διαθέτουν σε μικρούς και μεγάλους επισκέπτες χριστουγεννιάτικα προϊόντα, γλυκά και ζεστά ροφήματα.

Στον χώρο θα στηθούν το «Εργαστήρι των Ξωτικών», με τους επισκέπτες να γνωρίζουν τα ξωτικά των μαγεμένων γιορτών, το «Σπίτι της Ξωτικοτεχνολογίας» και το «Σπίτι της Αγάπης», όπου θα συγκεντρώνονται είδη πρώτης ανάγκης για άπορους πολίτες και οικογένειες.

Δείτε εικόνες:

Θεσσαλονίκη

