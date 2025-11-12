MENOY

Θεσσαλονίκη: Στάση εργασίας και συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Κεντρική Λαχαναγορά για την αύξηση των τελών

|
THESTIVAL TEAM

Σε στάση εργασίας προχωρούν σήμερα Τετάρτη 12 Νοεμβρίου, οι έμποροι της Κεντρικής Λαχαναγοράς Θεσσαλονίκης, ενάντια στην απόφαση του Δ.Σ. να αυξήσει κατά 106% τη μηνιαία επιβάρυνση στα τέλη καθαριότητας και να επιβάλει αυτοτελές τέλος 400 ευρώ (αναδρομικά από 1/9-31/12) ανά κατάστημα για τον ίδιο λόγο. 

Επιπλέον το ΔΣ της ΚΑΘ ΑΕ αποφάσισε να καταργήσει την απαλλαγή της χρέωσης των πρώτων 30 τ.μ. κάθε αποθηκευτικού χώρου στα αίθρια και να χρεώνει με 5 ευρώ/ τ.μ. από το πρώτο τετραγωνικό μέτρο. 

Τα μέλη του Συνδέσμου Εμπόρων Κεντρικής Λαχαναγοράς Θεσσαλονίκης αποφάσισαν να μείνει κλειστή η αγορά σήμερα, ημέρα συνεδρίασης του ΔΣ της ΚΑΘ ΑΕ και να πραγματοποιηθεί στις 9.00 συγκέντρωση διαμαρτυρίας στον χώρο μπροστά από το κτήριο της διοίκησης. 

Η στάση εργασίας θα έχει ως αποτέλεσμα να παραμείνουν κλειστά τα καταστήματα για πωλήσεις και εκφορτώσεις, και αυτές οι εργασίες θα επιτρέπονται από τις 18.00 ως τις 22.00.

Θεσσαλονίκη

