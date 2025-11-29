Θεσσαλονίκη: Στάσεις εργασίας και σήμερα από διανομείς της efood

Σε στάση εργασίας προχωρούν και σήμερα, Σάββατο 29 Νοεμβρίου, από τις 18:00 έως τις 23:00, διανομείς της efood στη Θεσσαλονίκη.

Οι εργαζόμενοι δηλώνουν ότι προχωρούν σε κινητοποιήσεις ως απάντηση σε μια σειρά πρακτικών της εταιρείας, τις οποίες χαρακτηρίζουν «επιθετικές» και «επικίνδυνες» τόσο για τα εργασιακά τους δικαιώματα όσο και για την ασφάλειά τους στον δρόμο.

Σύμφωνα με το σωματείο, βασικά σημεία τριβής αποτελούν:

Συνεχείς μειώσεις στις αμοιβές των freelancers , με κατώτατη τιμή παραγγελίας στα 1,80€, διπλές παραγγελίες στα 2,80€, καθώς και πρακτικές όπως απορρόφηση φιλοδωρημάτων και επιστροφή «ορφανών» tips.

, με κατώτατη τιμή παραγγελίας στα 1,80€, διπλές παραγγελίες στα 2,80€, καθώς και πρακτικές όπως απορρόφηση φιλοδωρημάτων και επιστροφή «ορφανών» tips. Εντατικοποίηση της εργασίας , λόγω νέας λειτουργίας της εφαρμογής που αποστέλλει αυτόματα παραγγελίες ενώ ο διανομέας βρίσκεται εν κινήσει, κάτι που –όπως τονίζουν– αυξάνει τον κίνδυνο ατυχήματος.

, λόγω νέας λειτουργίας της εφαρμογής που αποστέλλει αυτόματα παραγγελίες ενώ ο διανομέας βρίσκεται εν κινήσει, κάτι που –όπως τονίζουν– αυξάνει τον κίνδυνο ατυχήματος. Έλλειψη διαφάνειας στις τιμές και στις υποτιθέμενες αυξήσεις 20–30%, οι οποίες –σύμφωνα με τους εργαζόμενους– δεν εφαρμόζονται στην πράξη.

στις τιμές και στις υποτιθέμενες αυξήσεις 20–30%, οι οποίες –σύμφωνα με τους εργαζόμενους– δεν εφαρμόζονται στην πράξη. Πιέσεις παραίτησης σε μισθωτούς και freelancers, με στόχο την αντικατάστασή τους από προσωπικό εργολαβικών στόλων χωρίς εργασιακά δικαιώματα, όπου –όπως καταγγέλλουν– παρατηρούνται σοβαρές παρανομίες.

Τα αιτήματα των εργαζομένων

Οι διανομείς θέτουν στο επίκεντρο των διεκδικήσεών τους:

Μόνιμη και ουσιαστική αύξηση αμοιβών για όλους.

για όλους. Καμία περαιτέρω μείωση τιμών και κατάργηση της πρακτικής «κοψίματος» τιμών στις διπλές παραγγελίες.

και κατάργηση της πρακτικής «κοψίματος» τιμών στις διπλές παραγγελίες. Αφαίρεση της επικίνδυνης λειτουργίας αυτόματης αποστολής παραγγελιών εν κινήσει.

αυτόματης αποστολής παραγγελιών εν κινήσει. Άμεση καταβολή επιδόματος χρήσης κινητού τηλεφώνου , με αναδρομική ισχύ, για τους μισθωτούς.

, με αναδρομική ισχύ, για τους μισθωτούς. Σεβασμό στα εργασιακά δικαιώματα και τέλος –όπως αναφέρουν– στην «επιθετική πολιτική» προς μισθωτούς και freelancers.

Το σωματείο επισημαίνει πως οι εργαζόμενοι δεν θα δεχτούν:

τη συνέχιση των μειώσεων αμοιβών ενώ οι ίδιοι διακινδυνεύουν την ασφάλειά τους,

τη μετακύλιση ευθυνών στους διανομείς, όπως στους ελέγχους ταυτότητας,

την πρακτική «παίρνουμε – ξεζουμίζουμε – αντικαθιστούμε» προσωπικό.

Στάσεις εργασίας θα πραγματοποιηθούν ταυτόχρονα και σε άλλες πόλεις, όπως Αθήνα, Καλαμάτα, Βόλος και Ιωάννινα, με στόχο τον “κοινό αγώνα για καλύτερες συνθήκες”.