Θεσσαλονίκη: Στα κάγκελα οι δασεργάτες με εγκύκλιο που βάζει μεγάλες βιομηχανίες ξύλου στη διαχείριση των δασών

Σε ετοιμότητα για δυναμικές κινητοποιήσεις βρίσκονται οι δασεργάτες στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας που όπως λένε η κυβέρνηση με εγκύκλιο τους «πετά» έξω από τα δάση δίνοντας την διαχείριση στις μεγάλες εταιρείες και βιομηχανίες ξύλου.

Συγκεκριμένα, όπως είπε στο thestival.gr ο πρόεδρος του Σωματείου Δασεργατών Μακεδονίας- Θράκης- Θεσσαλίας, Αλέξανδρος Τσουραλάκης «η κυβέρνηση ψήφισε νόμο για να μπουν εταιρείες μέσα στα δάση και να πετάξει εμάς τους δασικούς συνεταιρισμούς».

«Με το νόμο αυτό τη διαχείριση των δασών θα τις αναλάβουν οι εταιρείες, δηλαδή τα μεγάλα εργοστάσια επεξεργασίας ξύλου. Πρόκειται για φωτογραφικό νόμο. Ουσιαστικά, εμείς θα χάσουμε το μεροκάματο μας ή θα μειωθεί γιατί αυτές οι εταιρείες θα προσλάβουν εμάς ως εργάτες με χαμηλά μεροκάματα και χωρίς ένσημα. Θα γίνουμε σκλάβοι σε αυτές τις εταιρείες ενώ μέχρι τώρα την διαχείριση στα δάση την είχαμε εμείς, οι δασικοί συνεταιρισμοί», τόνισε ο κ. Τσουραλάκης προσθέτοντας ότι με την εγκύκλιο θα δημιουργηθούν υβριδικά σχήματα για τη διαχείριση των δασών στα οποία καλούνται να συμμετάσχουν οι εταιρείες μαζί με τους δασικούς συνεταιρισμούς.

Τα κριτήρια συμμετοχής στα υβριδικά σχήματα όπως λέει ο πρόεδρος του Σωματείου είναι απαγορευτικά για τους δασικούς συνεταιρισμούς καθώς «το κάθε σχήμα θα πρέπει να υπάρχει κεφάλαιο 5 εκατ. Ευρώ αλλά εμείς δεν έχουμε τέτοια κεφάλαια για να συμμετέχουμε σε ένα τέτοιο σχήμα και να έχουμε λόγο, κι έτσι το κουμάντο θα το κάνει η εταιρεία που έχει τέτοια κεφάλαια».

Όπως τονίζουν οι δασεργάτες η συγκεκριμένη ρύθμιση δεν είναι απλώς μια αλλαγή στον τρόπο διαχείρισης των δασών, αλλά μια οργανωμένη απόπειρα εμπορευματοποίησης ενός δημόσιου αγαθού η οποία συνοδεύεται από κρατικές επιδοτήσεις.

«Οι εταιρείες που συμμετέχουν στα υβριδικά αυτά σχήματα πρόκειται να αποκομίσουν αμύθητα κέρδη καθώς η κυβέρνηση σκοπεύει να χρηματοδοτήσει την διαχείριση των δασών με χρήματα από τους πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπής ρύπων» ανέφερε ο κ. Τσουραλάκης και πρόσθεσε ότι το ύψος της επιδότησης στις μεγάλες εταιρείες και βιομηχανίες επεξεργασίας ξύλου αναμένεται να φτάσει τα 200 εκ. Ευρώ ενώ «εμείς, οι δασικοί συνεταιρισμοί έχουμε 15 χρόνια να πάρουμε επιδοτήσεις».

Υπό αυτό το πρίσμα την προσεχή Κυριακή 9 Νοεμβρίου «θα κάνουμε σύσκεψη στο Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης με την συμμετοχή προέδρων 200 συνεταιρισμών από όλη τη Βόρεια Ελλάδα για να αποφασίσουμε τις κινητοποιήσεις που θα κάνουμε αλλά και συναντήσεις με τα κόμματα της αντιπολίτευσης καθώς ο υπουργός Περιβάλλοντος δεν δέχτηκε να μας συναντήσει».