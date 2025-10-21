Θεσσαλονίκη: Σκέψεις για δημιουργία απογευματινής λαϊκής αγοράς στον Δήμο Καλαμαριάς

«Διαμορφώνουμε τις προϋποθέσεις για τη δημιουργία μιας απογευματινής λαϊκής αγοράς στον Δήμο Καλαμαριάς» δήλωσε σήμερα ο Περιφερειακός Σύμβουλος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και αντιπρόεδρος του φορέα Λαϊκών Αγορών, Θεόδωρος Αγγελίδης. Κατά τη συνάντησή του με δημοσιογράφους επισήμανε ότι δεν έχει επιλεγεί ακόμη το κατάλληλο σημείο καθώς εξετάζεται το ζήτημα της δημιουργίας των προϋποθέσεων για την ορθολογική διαχείριση, μέσω του καφέ κάδου, των βιοαποδομήσιμων αποβλήτων που προκύπτουν από τις λαϊκές αγορές και προκαλούν όχληση λόγω των οσμών. Το θέμα εξετάζεται σε συνεργασία με τους δήμους και τον Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΟΔΣΑ) προκειμένου να εξασφαλιστούν οι απαραίτητοι κάδοι και τα αποριμματοφόρα που θα μεταφέρουν τα απόβλητα στις αντίστοιχες αδειοδοτημένες μονάδες.

«Αυτή τη στιγμή κάνουμε πιλοτικά μια προσπάθεια στον Δήμο Καλαμαριάς σε συνεργασία με τον ΦΟΔΣΑ για την αποκομιδή των βιοαποδομήσιμων αποβλήτων» είπε και πρόσθεσε: «επιδιώκουμε ο καφέ κάδος να μπει στην κουλτούρα των ανθρώπων που δημιουργούν τα απορρίμματα, δηλαδή των καταναλωτών, των παραγωγών και πωλητών». Τόνισε ακόμη ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων και του Πράσινου Ταμείου για την δημιουργία μιας εκστρατείας ευαισθητοποίησης του κόσμου, σε συνεργασία και της Περιφέρειας με τους δήμους, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Σχετικά με την απογευματινή λαϊκή αγορά που λειτουργεί στη δυτική Θεσσαλονίκη κάθε Τετάρτη από τις 12 ως τις 5, ανέφερε ότι λειτουργεί ικανοποιητικά όμως χρειάζεται ακόμη προσπάθεια για να ενημερωθεί το κοινό.

Επιπλέον γνωστοποίησε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια διαδικασία για την προκήρυξη νέων θέσεων παραγωγών και πωλητών στις υφιστάμενες λαϊκές αγορές ενώ τόνισε ότι, σύμφωνα με δημοσκοπήσεις, πάνω από το 67% του καταναλωτικού κοινού εμπιστεύεται τον θεσμό. Αυτή τη στιγμή λειτουργούν εκατό λαϊκές αγορές στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης ενώ σε αυτές δραστηριοποιούνται τέσσερις χιλιάδες άνθρωποι.

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων για το θέμα της λυματολάσπης στον Θερμαϊκό Κόλπο, το χαρακτήρισε πολύ σοβαρό, είπε ότι είναι ένα από τα θέματα που πρέπει να λυθεί και σχολίασε ότι και στον χώρο αυτό υπάρχουν αρμοδιότητες από διαφορετικούς φορείς.