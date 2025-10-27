MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θεσσαλονίκη: Σήμερα η μαθητική παρέλαση για την 28η Οκτωβρίου – Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Σήμερα είναι προγραμματισμένη η μαθητική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα:

 10.00 π.μ. Κατάθεση στεφάνων από αντιπροσωπείες μαθητών στο Ηρώο του Γ΄ Σώματος Στρατού παρουσία τoυ Αντιπεριφερειάρχη Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και των Προϊσταμένων των οικείων Διευθύνσεων

– 11.00 π.μ. Παρέλαση των μαθητών στην οδό Τσιμισκή

– 12.30 μ.μ. Κατάθεση στεφάνων στα μνημεία των Ηρώων, στις Προτομές και στους Ανδριάντες από αντιπροσωπείες μαθητών

– 6.00 μ.μ. Στρατιωτικό Μουσείο Βαλκανικών Πολέμων (στη Γέφυρα του Δήμου Χαλκηδόνας):Επετειακή εκδήλωση από το Δήμο Χαλκηδόναςμε θεατρική παράσταση αναβίωσης ιστορικών γεγονότων του 1912 με τίτλο «Γέφυρα Απελευθέρωσης»  .

Οι δρόμοι που θα κλείσουν για την παρέλαση

Λόγω της μαθητικής παρέλασης θα εφαρμοστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της πόλης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Τροχαία:

δ. ΔΕΥΤΕΡΑ (27-10-2025):

Από ώρα 10.30΄ μέχρι πέρατος των εκδηλώσεων της μαθητικής παρέλασης, δεν θα επιτρέπεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στους παρακάτω δρόμους:

  • Τσιμισκή, στο τμήμα της από την πλατεία Χ.Α.Ν.Θ. μέχρι την οδό Ι.Δραγούμη.
  • Παύλου Μελά, στο τμήμα της από την πλατεία Λ.Πύργου μέχρι την οδό  Τσιμισκή.
  • Σε όλες τις κάθετες οδούς των συγκεκριμένων τμημάτων των ως άνω οδών.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΥΓΕΙΑ 8 ώρες πριν

Αυτά είναι τα πιο υγιεινά λαχανικά

ΔΙΕΘΝΗ 13 ώρες πριν

Λούβρο: Ετοιμαζόταν να ταξιδέψει στην Αλγερία ένας εκ των δύο συλληφθέντων – Πώς έφτασαν στα ίχνη τους οι Αρχές

LIFESTYLE 9 ώρες πριν

Βασίλης Κούκουρας: Δέχθηκα αμφισβήτηση όταν παρουσίασα τηλεπαιχνίδι

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 20 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Βροχή οι καμπάνες από την Τροχαία μέσα σε μία εβδομάδα – 137 για υπερβολική ταχύτητα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 20 ώρες πριν

Μάκης Βορίδης: Βίντεο λίγο μετά την επίθεση των κουκουλοφόρων – Το χάος που προκάλεσαν

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 16 ώρες πριν

Οι ενδεκάδες στο Λεβαδειακός – Άρης