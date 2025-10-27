Θεσσαλονίκη: Σήμερα η μαθητική παρέλαση για την 28η Οκτωβρίου – Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί
Σήμερα είναι προγραμματισμένη η μαθητική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940.
Σύμφωνα με το πρόγραμμα:
– 10.00 π.μ. Κατάθεση στεφάνων από αντιπροσωπείες μαθητών στο Ηρώο του Γ΄ Σώματος Στρατού παρουσία τoυ Αντιπεριφερειάρχη Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και των Προϊσταμένων των οικείων Διευθύνσεων
– 11.00 π.μ. Παρέλαση των μαθητών στην οδό Τσιμισκή
– 12.30 μ.μ. Κατάθεση στεφάνων στα μνημεία των Ηρώων, στις Προτομές και στους Ανδριάντες από αντιπροσωπείες μαθητών
– 6.00 μ.μ. Στρατιωτικό Μουσείο Βαλκανικών Πολέμων (στη Γέφυρα του Δήμου Χαλκηδόνας):Επετειακή εκδήλωση από το Δήμο Χαλκηδόναςμε θεατρική παράσταση αναβίωσης ιστορικών γεγονότων του 1912 με τίτλο «Γέφυρα Απελευθέρωσης» .
Οι δρόμοι που θα κλείσουν για την παρέλαση
Λόγω της μαθητικής παρέλασης θα εφαρμοστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της πόλης.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την Τροχαία:
δ. ΔΕΥΤΕΡΑ (27-10-2025):
Από ώρα 10.30΄ μέχρι πέρατος των εκδηλώσεων της μαθητικής παρέλασης, δεν θα επιτρέπεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στους παρακάτω δρόμους:
- Τσιμισκή, στο τμήμα της από την πλατεία Χ.Α.Ν.Θ. μέχρι την οδό Ι.Δραγούμη.
- Παύλου Μελά, στο τμήμα της από την πλατεία Λ.Πύργου μέχρι την οδό Τσιμισκή.
- Σε όλες τις κάθετες οδούς των συγκεκριμένων τμημάτων των ως άνω οδών.