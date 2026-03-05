MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θεσσαλονίκη: Σήμερα η ετήσια Αρχαιολογική Συνάντηση για τις ανασκαφές του έτους 2025 στη Μακεδονία και τη Θράκη

Φωτογραφία Αρχείου
|
THESTIVAL TEAM

Με 57 ανακοινώσεις, 11 παρουσιάσεις σε πόστερ και 175 συνέδρους θα πραγματοποιηθεί, στις 5 και 6 Μαρτίου 2026, στο ΚΕΔΕΑ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, η ετήσια Αρχαιολογική Συνάντηση για τις ανασκαφές του έτους 2025, στη Μακεδονία και τη Θράκη. Η Τελετή έναρξης του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Πέμπτη 5 Μαρτίου 2026 και ώρα 9:00 π.μ.

Το Συνέδριο διοργανώνεται από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και το Υπουργείο Πολιτισμού. Αρχαιολόγοι της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, των Πανεπιστημίων και των ξένων Αρχαιολογικών Σχολών θα παρουσιάσουν, για 38η φορά, τα αποτελέσματα των ανασκαφών τους, την αρχαιολογική και αρχαιομετρική τεκμηρίωση των δεδομένων τους και τα έργα ανάδειξης των μνημείων στη Μακεδονία και τη Θράκη, από τον Έβρο μέχρι την Καστοριά.

Η γνώση που προκύπτει από τις γόνιμες ερευνητικές προσεγγίσεις μεταδίδεται άμεσα στη διεθνή επιστημονική κοινότητα μέσω των πρακτικών των αρχαιολογικών αυτών συναντήσεων που εκδίδονται ανελλιπώς κάθε χρόνο από το 1987.

Οι εργασίες του Συνεδρίου θα μεταδοθούν ζωντανά, μέσω zoom, από τον σύνδεσμο:

https://authgr.zoom.us/j/97327751460?pwd=3amWnEOzBk1PBk5PAbhfN4J5sddZxI.1

Θεσσαλονίκη

